Manifest Etmenin Kitabını Yazsa Okuyacağımız Şeyma Subaşı'ndan ''Kendiliğinden Gelen'' Açıklama

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşk ile hayatımıza giren Şeyma Subaşı, sonraki yıllarda çıkarttığı 'Sadece Şeyma' isimli kitabıyla gündeme gelmişti. Uzun süredir sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Subaşı, yeni markası ve aşk hayatıyla en konuşulan ünlülerden biri olmayı başarıyor.

Şeyma Subaşı, 'Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler'e konuk oldu. Subaşı, samimi açıklamalara imza atarken, hayatında yaşadığı her şeyin ona kendiliğinden geldiğinin altını çizdi. Verdiği örnekler ise dikkat çekiciydi.