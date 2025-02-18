Manifest Etmenin Kitabını Yazsa Okuyacağımız Şeyma Subaşı'ndan ''Kendiliğinden Gelen'' Açıklama
Manifest Etmenin Kitabını Yazsa Okuyacağımız Şeyma Subaşı'ndan ''Kendiliğinden Gelen'' Açıklama
Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşk ile hayatımıza giren Şeyma Subaşı, sonraki yıllarda çıkarttığı 'Sadece Şeyma' isimli kitabıyla gündeme gelmişti. Uzun süredir sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Subaşı, yeni markası ve aşk hayatıyla en konuşulan ünlülerden biri olmayı başarıyor.
Şeyma Subaşı, 'Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler'e konuk oldu. Subaşı, samimi açıklamalara imza atarken, hayatında yaşadığı her şeyin ona kendiliğinden geldiğinin altını çizdi. Verdiği örnekler ise dikkat çekiciydi.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuran, son yıllardaki aşk defteri ise bir hayli kabarık olan Şeyma Subaşı'nı illaki tanıyorsunuz.
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Kendisi yeni cilt bakımı markasını kurduğundan beri iş insanlığına bürünmüş durumda. Haliyle konu Şeyma Subaşı olunca, markayı da her yerde görür olduk biliyorsunuz.
Yaptığı her açıklama, attığı her adım gündem olan Subaşı, geçtiğimiz aylarda önce gizem yarattığı ardından paylaşmaları doyamadığı aşkı Marlon ile gündeme gelmişti.
Şeyma Subaşı, 'Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler'e katıldı. Subaşı, ''Ben bu kızlar gibi değildim. Benim kapma hırsım yoktu. Bana kendiliğinden geldi zaten.'' açıklamasında bulundu.
Şeyma Subaşı'nın açıklamasının tamamı için👇
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