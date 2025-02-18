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Manifest Etmenin Kitabını Yazsa Okuyacağımız Şeyma Subaşı'ndan ''Kendiliğinden Gelen'' Açıklama

Manifest Etmenin Kitabını Yazsa Okuyacağımız Şeyma Subaşı'ndan ''Kendiliğinden Gelen'' Açıklama

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 20:23

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşk ile hayatımıza giren Şeyma Subaşı, sonraki yıllarda çıkarttığı 'Sadece Şeyma' isimli kitabıyla gündeme gelmişti. Uzun süredir sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Subaşı, yeni markası ve aşk hayatıyla en konuşulan ünlülerden biri olmayı başarıyor. 

Şeyma Subaşı, 'Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler'e konuk oldu. Subaşı, samimi açıklamalara imza atarken, hayatında yaşadığı her şeyin ona kendiliğinden geldiğinin altını çizdi. Verdiği örnekler ise dikkat çekiciydi.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuran, son yıllardaki aşk defteri ise bir hayli kabarık olan Şeyma Subaşı'nı illaki tanıyorsunuz.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuran, son yıllardaki aşk defteri ise bir hayli kabarık olan Şeyma Subaşı'nı illaki tanıyorsunuz.

Kendisi yeni cilt bakımı markasını kurduğundan beri iş insanlığına bürünmüş durumda. Haliyle konu Şeyma Subaşı olunca, markayı da her yerde görür olduk biliyorsunuz.

Kendisi yeni cilt bakımı markasını kurduğundan beri iş insanlığına bürünmüş durumda. Haliyle konu Şeyma Subaşı olunca, markayı da her yerde görür olduk biliyorsunuz.

Yaptığı her açıklama, attığı her adım gündem olan Subaşı, geçtiğimiz aylarda önce gizem yarattığı ardından paylaşmaları doyamadığı aşkı Marlon ile gündeme gelmişti.

Yaptığı her açıklama, attığı her adım gündem olan Subaşı, geçtiğimiz aylarda önce gizem yarattığı ardından paylaşmaları doyamadığı aşkı Marlon ile gündeme gelmişti.

İkilinin aşk dansı ise geçtiğimiz kasım ayına damgasını vurmuştu!

Şeyma Subaşı, 'Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler'e katıldı. Subaşı, ''Ben bu kızlar gibi değildim. Benim kapma hırsım yoktu. Bana kendiliğinden geldi zaten.'' açıklamasında bulundu.

Şeyma Subaşı, 'Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler'e katıldı. Subaşı, ''Ben bu kızlar gibi değildim. Benim kapma hırsım yoktu. Bana kendiliğinden geldi zaten.'' açıklamasında bulundu.

Şeyma Subaşı, manifestlemek ve tezahür etmek kavramlarını hayatında başarıyla uygulayan isimlerden. 'İyi düşünelim, iyi konuşalım ve iyi olsun' felsefesine epey yakın duran Subaşı, cümlesinin devamında kızı için ettiği duayı da paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın açıklamasının tamamı için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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