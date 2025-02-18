Cenk Eren 'Emeklerime Mani Oldular' Diyerek 20 Sene Önce Yaşanan Olaylara İsyan Etti!

Yaptırdığı estetik ameliyatından sonra kendiyle adeta aşk yaşayan şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya paylaşımlarıyla epey konuşulmuştu biliyorsunuz.

Eğlenceli sahne şovlarıyla da bilinen şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Fakat Eren, bu sefer kendini değil geçmişte yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Ekmeğiyle oynandığını iddia eden şarkıcı, akıllarda soru işareti yaratan bir paylaşıma imza attı.