Cenk Eren 'Emeklerime Mani Oldular' Diyerek 20 Sene Önce Yaşanan Olaylara İsyan Etti!
Cenk Eren 'Emeklerime Mani Oldular' Diyerek 20 Sene Önce Yaşanan Olaylara İsyan Etti!
Yaptırdığı estetik ameliyatından sonra kendiyle adeta aşk yaşayan şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya paylaşımlarıyla epey konuşulmuştu biliyorsunuz.
Eğlenceli sahne şovlarıyla da bilinen şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Fakat Eren, bu sefer kendini değil geçmişte yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Ekmeğiyle oynandığını iddia eden şarkıcı, akıllarda soru işareti yaratan bir paylaşıma imza attı.
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Enerjik halleri ve güçlü sesiyle tanıdığımız Cenk Eren, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
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Geçirdiği estetik operasyonların ardından ''kendime yeni bir ben lazım'' dercesine yaşadığı değişimin ardından ünlü şarkıcı, yeni haliyle sık sık pozlar vermeyi ihmal etmiyor.
Kendisi müzik kariyeri anlamında da Tanju Okan ve Ferdi Özbeğen gibi isimlerin şarkılarını yeniden yorumlamış ve bu kıymetli eserleri yeni nesle de duyurmaya çalışmıştı.
Cenk Eren, bu sefer sosyal medya üzerinden kendini değil geçmişte yaşadığını iddia ettiği şeyi paylaştı. Yıllar önce işlerine mani olunduğunu öne sürdü. 👇
İyi söz yazarı ve şarkıcılar tarafından onlardan daha iyi sahne şovlarına sahip olduğu için engellendiğini dile getiren Eren, bu sanatçıların kim olduğunu açıklamadı.
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''10 sene önce öğrenseydim onları haşat ederdim, ama şimdi gerek kalmamış. Biri yataklarda öteki de alkolik oldu'' diyen Eren'in kimi işaret ettiği ise merak konusu.
Kendisi yalnızca bu kişilerin İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç veya Mehmet Ali Erbil olmadığını dile getirdi👇
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