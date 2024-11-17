Mental Toplandı, Rota Yeniden Oluşturuldu: Şeyma Subaşı ve Brezilyalı Sevgilisi Marlon'dan Ateşli Aşk Dansı!

Önce Acun Ilıcalı'ya sonra Meedo'suna veda eden Şeyma Subaşı, 'uzun süreli' aşk detoksunu ay başında bozdu biliyorsunuz. Hikayesinde paylaştığı gizemli yakışıklının sevgilisi olduğunu anladık, önce beyefendiyi inceledik sonra aşk yaşamalarına tanıklık ettik. Her pozları ayrı konuşulan taze aşıklar, dün gece bir partide yarınlar yokmuşçasına eğlendi. Ateşli aşk dansları ise sosyal medyaya damga vurdu!