Mental Toplandı, Rota Yeniden Oluşturuldu: Şeyma Subaşı ve Brezilyalı Sevgilisi Marlon'dan Ateşli Aşk Dansı!
Mental Toplandı, Rota Yeniden Oluşturuldu: Şeyma Subaşı ve Brezilyalı Sevgilisi Marlon'dan Ateşli Aşk Dansı!
Önce Acun Ilıcalı'ya sonra Meedo'suna veda eden Şeyma Subaşı, 'uzun süreli' aşk detoksunu ay başında bozdu biliyorsunuz. Hikayesinde paylaştığı gizemli yakışıklının sevgilisi olduğunu anladık, önce beyefendiyi inceledik sonra aşk yaşamalarına tanıklık ettik. Her pozları ayrı konuşulan taze aşıklar, dün gece bir partide yarınlar yokmuşçasına eğlendi. Ateşli aşk dansları ise sosyal medyaya damga vurdu!
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Hayatımıza Acun Ilıcalı'yla yaşadığı komplike aşkla giren, önce Acun'a sonra da ikinci kez evlilik yapacak kadar kendine "aşık eden" Meedo'suna veda eden Şeyma Subaşı, uzunca bir süre aşk detoksuna girdi biliyorsunuz.
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Meedo'dan sonra kendine, zene ve dine dönen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekerken, Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya'yla düğününün hemen ardından "çok güzel şeyler yaşıyorum, sabredin" paylaşımıyla kafa karıştırmıştı.
O "çok güzel şeyin" ne olduğunu bu ayın başında, Şeyma gizemli bir yakışıklı fotoğrafı paylaşınca anlamıştık.
Çok geçmedi, bu gizemli yakışıklının alelade biri değil, Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi olduğunu anladık. Şeyma da gizlemeye çalışmadı zaten.
Instagram hesabında çok net olmasa da sevdiceğini paylaşan Şeyma Subaşı, neredeyse bütün bir ayı Marlon Teixeira ile geçirdi.
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En son da beraber huzura erdikleri ve öpüştükleri pozu görüp, "bu iş oldu" demiştik.
Geçtiğimiz saatlerde arkadaşlarıyla partilemeye giden Şeyma Subaşı, elbette yine yalnız değildi. Yanından ayırmadığı sevgilisi Marlon da oradaydı.
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