Şeyma Subaşı'nın Hikayesinde Paylaştığı Gizemli Yakışıklının Kim Olduğu Ortaya Çıktı!
Şeyma Subaşı'nın Hikayesinde Paylaştığı Gizemli Yakışıklının Kim Olduğu Ortaya Çıktı!
Şeyma Subaşı'nın sabah saatlerinde paylaştığı gizemli yakışıklının kim olduğunu bulduk!
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Acun Ilıcalı'yla yaptığı evlilikle hayatımıza giren ve boşanmanın ardından hayatımızdan çıkmayan Şeyma Subaşı, attığı her adımla gündeme oturmayı başarıyor.
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Şu sıralar aşk hayatında ne olup bittiği hakkında hiçbir fikrimiz olmasa da bir kıpırtılar olduğu aşikar.
Belki denk gelmişsinizdir, kendisi Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya evlendikten bir gün sonra bir video paylaşmış, biraz sabır istediğini dile getirerek hayatında çok heyecanlı gelişmeler olduğunu vurgulamıştı.
Sabah saatlerinde ise bir hareketlenme daha yaşandı. Önce gizemli bir gül fotoğrafı paylaşan Şeyma Subaşı, sonra da tam seçemediğimiz yakışıklı bir bey koydu hikayesine.
Birkaç küçük inceleme sonucu, fotoğraftaki beyefendinin Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıktı!
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Kendisi 33 yaşında, 1991 doğumlu. 16 Eylül'de doğmuş, dolayısıyla bir Başak erkeği!
Ayrıca sadece modellik de yapmıyor. Marlon, 2018 yılında Minha Vida em Marte adlı bir filmde oynamış.
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