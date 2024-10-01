Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Şeyma Subaşı'nın Hikayesinde Paylaştığı Gizemli Yakışıklının Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Şeyma Subaşı'nın Hikayesinde Paylaştığı Gizemli Yakışıklının Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 19:40

Şeyma Subaşı'nın sabah saatlerinde paylaştığı gizemli yakışıklının kim olduğunu bulduk!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Acun Ilıcalı'yla yaptığı evlilikle hayatımıza giren ve boşanmanın ardından hayatımızdan çıkmayan Şeyma Subaşı, attığı her adımla gündeme oturmayı başarıyor.

Acun Ilıcalı'yla yaptığı evlilikle hayatımıza giren ve boşanmanın ardından hayatımızdan çıkmayan Şeyma Subaşı, attığı her adımla gündeme oturmayı başarıyor.

Şu sıralar aşk hayatında ne olup bittiği hakkında hiçbir fikrimiz olmasa da bir kıpırtılar olduğu aşikar.

Şu sıralar aşk hayatında ne olup bittiği hakkında hiçbir fikrimiz olmasa da bir kıpırtılar olduğu aşikar.

Belki denk gelmişsinizdir, kendisi Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya evlendikten bir gün sonra bir video paylaşmış, biraz sabır istediğini dile getirerek hayatında çok heyecanlı gelişmeler olduğunu vurgulamıştı.

Belki denk gelmişsinizdir, kendisi Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya evlendikten bir gün sonra bir video paylaşmış, biraz sabır istediğini dile getirerek hayatında çok heyecanlı gelişmeler olduğunu vurgulamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sabah saatlerinde ise bir hareketlenme daha yaşandı. Önce gizemli bir gül fotoğrafı paylaşan Şeyma Subaşı, sonra da tam seçemediğimiz yakışıklı bir bey koydu hikayesine.

Sabah saatlerinde ise bir hareketlenme daha yaşandı. Önce gizemli bir gül fotoğrafı paylaşan Şeyma Subaşı, sonra da tam seçemediğimiz yakışıklı bir bey koydu hikayesine.

Kendisini buram buram gizem kokan paylaşımlarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç küçük inceleme sonucu, fotoğraftaki beyefendinin Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıktı!

Birkaç küçük inceleme sonucu, fotoğraftaki beyefendinin Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kendisi 33 yaşında, 1991 doğumlu. 16 Eylül'de doğmuş, dolayısıyla bir Başak erkeği!

Kendisi 33 yaşında, 1991 doğumlu. 16 Eylül'de doğmuş, dolayısıyla bir Başak erkeği!

Ayrıca sadece modellik de yapmıyor. Marlon, 2018 yılında Minha Vida em Marte adlı bir filmde oynamış.

Ayrıca sadece modellik de yapmıyor. Marlon, 2018 yılında Minha Vida em Marte adlı bir filmde oynamış.

Ne diyorsunuz? Beğendik mi enişteyi? Ya da ne dersiniz, eniştemiz mi?

Hadi yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın