Eşi Hakan Baş'ın Yanında Kendini Hiç 'Salmadığını' Söyleyen Bensu Soral'dan Bir Tuhaf Tuvalet İtirafı!
Eşi Hakan Baş'ın Yanında Kendini Hiç 'Salmadığını' Söyleyen Bensu Soral'dan Bir Tuhaf Tuvalet İtirafı!
İkiz kardeşi Bedirhan Soral'la Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne katılan Bensu Soral, Hakan Baş'la ilişkisine dair enteresan detaylar verip, 'ilişkide gizem' konusunda tartışma yarattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerde ve Organize İşler Sazan Sarmalı başta olmak üzere birçok başarılı projede yer alan Bensu Soral, hem güzelliği hem de özel hayatıyla dikkat çeken isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2018'de Hakan Baş ile dünyaevine giren güzel oyuncunun özel hayatı ne kadar merak edilse de kendisi bu aşkı gözlerden uzak yaşama taraftarı.
İkili altı senedir sessiz sakin, kendi hallerinde aşklarını yaşıyor, zaman zaman boşanma dedikodularıyla uğraşmak zorunda kalıyor. Fakat bu detaylar dışında aralarındaki aşka dair pek de bir şey bilmiyoruz. Daha doğrusu bilmiyorduk!
Geçtiğimiz saatlerde ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la beraber Berfu Yeneler ile Talk Show Perileri programına katılan güzel oyuncu, ilk kez Hakan Baş'la ilişkilerine dair detaylar paylaştı. Epey de tuhaf detaylardı bunlar... 🙈
İlişkide gizemin çok önemli olduğunu vurgulayan Bensu Soral, "Bu ilişkiyi diri tutan bir şey. Ben gerçekten Hakan'ın yanında kendimi hiç salmıyorum. Hakan şey diyor, hala da der 'Kesin simli yapıyor tuvaletini' Hala inanmıyor benim tuvaletimi yaptığıma" açıklamasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından Hakan Baş'ın da buna çok dikkat ettiğini belirtip, tuvalete gitmek için eşinin gitmesi için zaman kolladığını söyledi.
"Hiç yapmaz ama mesela arada bir şey oldu, geğirdi. Aşırı mutlu oluyorum! Hani hiç yapmıyor ya..." dedikten sonra da "Ama bu kadar yani daha fazlasını asla istemem" ifadelerini kullandı!
👇
Sonra da tartışma yaratan "ilişkide gizem" meselesi hakkında kimler ne demiş ona bakalım! 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım... 🤔
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın