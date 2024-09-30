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Artık Eskisinden de Aktif: Dilan Polat Önce Aile Fotoğrafını Güncelledi, Sonra Engin'e Aşkını Haykırdı!

Artık Eskisinden de Aktif: Dilan Polat Önce Aile Fotoğrafını Güncelledi, Sonra Engin'e Aşkını Haykırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 20:19

Tahliye edildikten sonra hayatlarında sosyal medyaya yer vermeyecekmiş gibi havalar kesen Dilan ve Engin Polat, tam gaz döndükleri Instagram'da aile fotoğrafı güncellemesi yaptı! Yetmedi bir de birbirlerine ilan-ı aşk ettiler.

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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevi hikayesi 9.5 ay sonra 19 Ağustos'ta...

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevi hikayesi 9.5 ay sonra 19 Ağustos'ta...

Aynı suçlamalarla tutuklanan biricik kocası Engin Polat'ın cezaevi serüveni ise 10 ayın sonunda, 6 Eylül'de sona erdi.

Aynı suçlamalarla tutuklanan biricik kocası Engin Polat'ın cezaevi serüveni ise 10 ayın sonunda, 6 Eylül'de sona erdi.

Tahliyeden sonra özellikle Engin Polat'ın Dilan'a verdiği "sosyal medyadan uzak duracaksın, asla konuşmayacaksın" talimatı gündem olmuştu. Önce Dilan Polat, eşini sallamayarak sosyal medyaya geri döndü. Sonra da Engin Polat, kendi sözünü çiğneyip Instagram'a keskin bir dönüş yaptı.

Tahliyeden sonra özellikle Engin Polat'ın Dilan'a verdiği "sosyal medyadan uzak duracaksın, asla konuşmayacaksın" talimatı gündem olmuştu. Önce Dilan Polat, eşini sallamayarak sosyal medyaya geri döndü. Sonra da Engin Polat, kendi sözünü çiğneyip Instagram'a keskin bir dönüş yaptı.

Yaklaşık üç haftadır dur durak bilmeden karınca görünümlü hikaye yoğunluğuyla paylaşım yapan Dilan Polat, hayatlarının her anını yine ve yeniden gözler önüne sermeye başladı.

Yaklaşık üç haftadır dur durak bilmeden karınca görünümlü hikaye yoğunluğuyla paylaşım yapan Dilan Polat, hayatlarının her anını yine ve yeniden gözler önüne sermeye başladı.

Geçtiğimiz saatlerde ise en son 2023 yazında çektikleri aile pozunu yenisiyle güncellediler...

Geçtiğimiz saatlerde ise en son 2023 yazında çektikleri aile pozunu yenisiyle güncellediler...
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Yine aynı bahçede çok daha şaşaasız pozlar veren aile, paylaşıma "Kavuşmaların en güzeli" notunu düştü.

Yine aynı bahçede çok daha şaşaasız pozlar veren aile, paylaşıma "Kavuşmaların en güzeli" notunu düştü.

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Yetmedi bir de aşk pozu geldi ikiliden! Engin'ini her zaman yücelten Dilan Polat, "Şimdi sana uzunca süre dokunmak. Tek bizim kavuştuk sevgilim. Herkes bir gün evine döner demiştin..." sözleriyle ilan-ı aşk etti.

Yetmedi bir de aşk pozu geldi ikiliden! Engin'ini her zaman yücelten Dilan Polat, "Şimdi sana uzunca süre dokunmak. Tek bizim kavuştuk sevgilim. Herkes bir gün evine döner demiştin..." sözleriyle ilan-ı aşk etti.

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