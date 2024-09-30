Bu Yaz Aşk Yaşamaya Başlayan Ünlü Çiftlerden Kaçı Kışı Geçirmeyi Başarır?

Bu yaz, her yaz olduğu gibi yepyeni ünlü aşklarına start verildi! Bazıları daha başlamadan bitti diyebileceğimiz kadar kısa sürede sona erdi... Bazıları ise -Allah nazarlardan saklasın- hala devam ediyor...

Peki sizce bunların kaçı koca kışı geçirebilir? Hangileri hayatta kalır, hangileri maziye gömülür?

Hazırsanız oyluyoruz! 🚀