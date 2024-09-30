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Bu Yaz Aşk Yaşamaya Başlayan Ünlü Çiftlerden Kaçı Kışı Geçirmeyi Başarır?

Bu Yaz Aşk Yaşamaya Başlayan Ünlü Çiftlerden Kaçı Kışı Geçirmeyi Başarır?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 17:18

Bu yaz, her yaz olduğu gibi yepyeni ünlü aşklarına start verildi! Bazıları daha başlamadan bitti diyebileceğimiz kadar kısa sürede sona erdi... Bazıları ise -Allah nazarlardan saklasın- hala devam ediyor... 

Peki sizce bunların kaçı koca kışı geçirebilir? Hangileri hayatta kalır, hangileri maziye gömülür? 

Hazırsanız oyluyoruz! 🚀

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