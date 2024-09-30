Bu Yaz Aşk Yaşamaya Başlayan Ünlü Çiftlerden Kaçı Kışı Geçirmeyi Başarır?
Bu Yaz Aşk Yaşamaya Başlayan Ünlü Çiftlerden Kaçı Kışı Geçirmeyi Başarır?
Bu yaz, her yaz olduğu gibi yepyeni ünlü aşklarına start verildi! Bazıları daha başlamadan bitti diyebileceğimiz kadar kısa sürede sona erdi... Bazıları ise -Allah nazarlardan saklasın- hala devam ediyor...
Peki sizce bunların kaçı koca kışı geçirebilir? Hangileri hayatta kalır, hangileri maziye gömülür?
Hazırsanız oyluyoruz! 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete
Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç
Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin
Bir de bu yaz aşka ikinci şansı verenler var! Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ı soralım önce!
Wanda Nara ve Icardi'yle...
Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'i de unutmamak lazım... Ne diyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın