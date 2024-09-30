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Serenay Sarıkaya'nın Yeni Kaküllü Hali Süperstar Ajda Pekkan'ın Gençliğine Benziyor mu?

Serenay Sarıkaya'nın Yeni Kaküllü Hali Süperstar Ajda Pekkan'ın Gençliğine Benziyor mu?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 14:09

Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi olarak boy gösteren Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı gündeme bomba gibi oturmuştu. Şahin gözler, Serenay Sarıkaya'nın yeni halini Süperstar Ajda Pekkan'ın gençlik haline benzetildi!

Bizde size soralım dedik! Sizce benziyorlar mı?

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Altın Koza Film Festivali'nde jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan'ın yanında jüri üyesi olarak yerini alan Serenay Sarıkaya, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü!

Altın Koza Film Festivali'nde jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan'ın yanında jüri üyesi olarak yerini alan Serenay Sarıkaya, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü!

Sarıkaya'nın yeni saç kesimi kimileri tarafından çok beğenilirken, kimileri tarafından da topa tutuldu! Kaçıranlar için gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Serenay Sarıkaya'nın saç modeli başta olmak üzere genel aurası Ajda Pekkan'ın gençliğine, özellikle de bir dönemine benzetildi!

Serenay Sarıkaya'nın saç modeli başta olmak üzere genel aurası Ajda Pekkan'ın gençliğine, özellikle de bir dönemine benzetildi!

Sizler için iki kıymetli ismi yan yana bırakıyoruz şimdi! Seçim sizin! Sizce benziyorlar mı yoksa benzemiyorlar mı?

Sizler için iki kıymetli ismi yan yana bırakıyoruz şimdi! Seçim sizin! Sizce benziyorlar mı yoksa benzemiyorlar mı?
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