Serenay Sarıkaya'nın Yeni Kaküllü Hali Süperstar Ajda Pekkan'ın Gençliğine Benziyor mu?
Serenay Sarıkaya'nın Yeni Kaküllü Hali Süperstar Ajda Pekkan'ın Gençliğine Benziyor mu?
Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi olarak boy gösteren Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı gündeme bomba gibi oturmuştu. Şahin gözler, Serenay Sarıkaya'nın yeni halini Süperstar Ajda Pekkan'ın gençlik haline benzetildi!
Bizde size soralım dedik! Sizce benziyorlar mı?
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Altın Koza Film Festivali'nde jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan'ın yanında jüri üyesi olarak yerini alan Serenay Sarıkaya, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü!
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Serenay Sarıkaya'nın saç modeli başta olmak üzere genel aurası Ajda Pekkan'ın gençliğine, özellikle de bir dönemine benzetildi!
Sizler için iki kıymetli ismi yan yana bırakıyoruz şimdi! Seçim sizin! Sizce benziyorlar mı yoksa benzemiyorlar mı?
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