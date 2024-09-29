Dedikoduya Bekleniyorsunuz: Serenay Sarıkaya'nın Yeni Saç Kesimi Olmuş mu Olmamış mı?
Dedikoduya Bekleniyorsunuz: Serenay Sarıkaya'nın Yeni Saç Kesimi Olmuş mu Olmamış mı?
Adana Altın Koza Film Festivali'ne damga vuran Serenay Sarıkaya'nın kombininden sonra yeni saç modeli masaya yatırıldı. Kimileri yeni kesime aşık oldu, kimileri de nefret etti!
Biz de size soralım dedik. Ne diyorsunuz? Olmuş mu bu saç?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde Mert Demir'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, başarılı oyunculuğu, duru güzelliği ve aurasıyla sık sık kendine hayran bırakan güzellerimizden!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Denk gelen olmuştur, kendisi dün gece gerçekleşen Adana Altın Koza Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan gibi çok kıymetli isimlerle beraber jüri üyesi olarak yer aldı.
En iyi erkek oyuncu ödülünü Ahmet Rıfat Şungar'a teslim eden Sarıkaya, hem yeni saç kesimiyle hem de kombiniyle çok konuşuldu.
Altın Koza Film Festivali bitti ve odak sabah saatleri itibariyle Serenay Sarıkaya'nın yeni saçlarına çevrildi! Kimileri güzel oyuncunun saç modeline aşık olurken, kimileri de biraz olsun yakıştıramadı!
Buyrun, önce kimler nasıl yorumlamış beraber bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonra da sözü size bırakalım! Ne diyorsunuz? Bu saç olmuş mu olmamış mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın