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Dedikoduya Bekleniyorsunuz: Serenay Sarıkaya'nın Yeni Saç Kesimi Olmuş mu Olmamış mı?

Dedikoduya Bekleniyorsunuz: Serenay Sarıkaya'nın Yeni Saç Kesimi Olmuş mu Olmamış mı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 20:25

Adana Altın Koza Film Festivali'ne damga vuran Serenay Sarıkaya'nın kombininden sonra yeni saç modeli masaya yatırıldı. Kimileri yeni kesime aşık oldu, kimileri de nefret etti! 

Biz de size soralım dedik. Ne diyorsunuz? Olmuş mu bu saç?

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Şimdilerde Mert Demir'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, başarılı oyunculuğu, duru güzelliği ve aurasıyla sık sık kendine hayran bırakan güzellerimizden!

Şimdilerde Mert Demir'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, başarılı oyunculuğu, duru güzelliği ve aurasıyla sık sık kendine hayran bırakan güzellerimizden!

Denk gelen olmuştur, kendisi dün gece gerçekleşen Adana Altın Koza Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan gibi çok kıymetli isimlerle beraber jüri üyesi olarak yer aldı.

Denk gelen olmuştur, kendisi dün gece gerçekleşen Adana Altın Koza Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan gibi çok kıymetli isimlerle beraber jüri üyesi olarak yer aldı.

En iyi erkek oyuncu ödülünü Ahmet Rıfat Şungar'a teslim eden Sarıkaya, hem yeni saç kesimiyle hem de kombiniyle çok konuşuldu.

En iyi erkek oyuncu ödülünü Ahmet Rıfat Şungar'a teslim eden Sarıkaya, hem yeni saç kesimiyle hem de kombiniyle çok konuşuldu.

Kaçıranlar için Serenay'ın kombin tercihinden etki altına alan arasına kendisine gelen yorumların tümünden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Altın Koza Film Festivali bitti ve odak sabah saatleri itibariyle Serenay Sarıkaya'nın yeni saçlarına çevrildi! Kimileri güzel oyuncunun saç modeline aşık olurken, kimileri de biraz olsun yakıştıramadı!

Altın Koza Film Festivali bitti ve odak sabah saatleri itibariyle Serenay Sarıkaya'nın yeni saçlarına çevrildi! Kimileri güzel oyuncunun saç modeline aşık olurken, kimileri de biraz olsun yakıştıramadı!

Buyrun, önce kimler nasıl yorumlamış beraber bakalım!

Buyrun, önce kimler nasıl yorumlamış beraber bakalım!
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Sonra da sözü size bırakalım! Ne diyorsunuz? Bu saç olmuş mu olmamış mı?

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