Dedikoduya Bekleniyorsunuz: Serenay Sarıkaya'nın Yeni Saç Kesimi Olmuş mu Olmamış mı?

Adana Altın Koza Film Festivali'ne damga vuran Serenay Sarıkaya'nın kombininden sonra yeni saç modeli masaya yatırıldı. Kimileri yeni kesime aşık oldu, kimileri de nefret etti!

Biz de size soralım dedik. Ne diyorsunuz? Olmuş mu bu saç?