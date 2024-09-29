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Bu Sefer Diyecek Tek Söz Yok: Gecelere Akan Hande Erçel'in Alev Alev Kombini Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Bu Sefer Diyecek Tek Söz Yok: Gecelere Akan Hande Erçel'in Alev Alev Kombini Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 19:04

Geçtiğimiz saatlerde yeni pozlarını paylaşan Hande Erçel'in Dilara Fındıkoğlu korsesiyle yaptığı kombin sosyal medya kullanıcılarından eksiksiz tam not aldı!

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Yaklaşık üç yıldır Hakan Sabancı'yla ilişki yaşayan Hande Erçel hem bu büyük aşk hikayesi sebebiyle hem de güzelliği ve oyunculuğuyla hemen hemen her gün gündeme oturuyor.

Yaklaşık üç yıldır Hakan Sabancı'yla ilişki yaşayan Hande Erçel hem bu büyük aşk hikayesi sebebiyle hem de güzelliği ve oyunculuğuyla hemen hemen her gün gündeme oturuyor.

İnanılmaz bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, bu kitle tarafından yerlere göklere sığdırılamıyor. Fakat bir de sevmeyenleri var ki onlar, Sabancı'yla yaşadığı aşktan, kombinlerine ve çok tartışılan oyunculuğuna kadar her şeyini oldukça sert bir dille eleştiriyor.

İnanılmaz bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, bu kitle tarafından yerlere göklere sığdırılamıyor. Fakat bir de sevmeyenleri var ki onlar, Sabancı'yla yaşadığı aşktan, kombinlerine ve çok tartışılan oyunculuğuna kadar her şeyini oldukça sert bir dille eleştiriyor.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, kendisi en son biricik aşkı, müstakbel eltisi ve kayınbiraderi ile katıldığı sosyete düğünündeki kombinleriyle gündeme gelmişti.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, kendisi en son biricik aşkı, müstakbel eltisi ve kayınbiraderi ile katıldığı sosyete düğünündeki kombinleriyle gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise sosyal medyayı yine büyük sallamayı başardı! Dilara Fındıkoğlu imzası taşıyan kıpkırmızı bir korse ve kot pantolonla gecelere akan Erçel, güzelliğiyle baş döndürdü!

Geçtiğimiz saatlerde ise sosyal medyayı yine büyük sallamayı başardı! Dilara Fındıkoğlu imzası taşıyan kıpkırmızı bir korse ve kot pantolonla gecelere akan Erçel, güzelliğiyle baş döndürdü!

Bu sefer tek bir kişi bile eleştiremedi güzel oyuncuyu! Işıldayan Hande, bu sefer yalnızca övgü ve iltifat topladı!

Bu sefer tek bir kişi bile eleştiremedi güzel oyuncuyu! Işıldayan Hande, bu sefer yalnızca övgü ve iltifat topladı!
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Ve çok da çekici gözüküyordu! 🧿

Ve çok da çekici gözüküyordu! 🧿

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