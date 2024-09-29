Sesi Resmen İlaç Gibi Geldi: Sahnede Sezen Aksu'yu Arayan Hande Yener'in "Geri Dön" Israrı Karşılıksız Kalmadı
Sesi Resmen İlaç Gibi Geldi: Sahnede Sezen Aksu'yu Arayan Hande Yener'in "Geri Dön" Israrı Karşılıksız Kalmadı
28 Eylül'de senfoni orkestrasıyla beraber tamamı Sezen Aksu şarkılarından oluşan bir repertuvarla, 'Hande Bizi Sezen'e Götür' konseptli bir konser veren Hande Yener, senelerce akıllara kazınacak bir geceye imza attı. Sezen şarkılarını söylerken, Sezen Aksu'yu da aradı! Yener'in seyirciyle beraber yaptığı 'Sahneye döner misin?' ısrarı bu sefer karşılıksız kalmadı.
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Türkiye’nin ikonik kadınlarından biri olan Hande Yener, sahne şovları, özel hayatı ve aktif sosyal medya kullanımıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biliyorsunuz!
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Geçtiğimiz gün, 28 Eylül'de de uzun bir süre akıllardan silinmeyecek dev bir performansa imza attı kendisi!
Senfoni orkestrasıyla beraber, tamamı Sezen Aksu şarkılarından oluşan repertuvarıyla, "Hande Bizi Sezen'e Götür" konseri verdi ve yalnızca sahneyi değil, sosyal medyayı da büyük salladı.
Sahnede efsane bir an daha yaşandı. Hande Yener, Sezen Aksu'yu arayıp sesini de hoparlöre verdi. "Alo Handem" diyerek telefonu açan Minik Serçe'nin sesi ilaç gibi geldi!
Hande Yener'in "Sahnelere geri döner misin artık?" ısrarı ise ilk defa karşılıksız kalmadı. Minik Serçe, ilk defa "Kendimi iyi hissettiğim zaman düşünebilirim, beni anlayışla karşılamalarını bekliyorum. Nasip biraz da ya! Bakacağız!" diyerek kapılarını tamamen kapatmadığının sinyalini verdi!
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İşte o anlar:
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