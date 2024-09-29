Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sesi Resmen İlaç Gibi Geldi: Sahnede Sezen Aksu'yu Arayan Hande Yener'in "Geri Dön" Israrı Karşılıksız Kalmadı

Sesi Resmen İlaç Gibi Geldi: Sahnede Sezen Aksu'yu Arayan Hande Yener'in "Geri Dön" Israrı Karşılıksız Kalmadı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 17:31

28 Eylül'de senfoni orkestrasıyla beraber tamamı Sezen Aksu şarkılarından oluşan bir repertuvarla, 'Hande Bizi Sezen'e Götür' konseptli bir konser veren Hande Yener, senelerce akıllara kazınacak bir geceye imza attı. Sezen şarkılarını söylerken, Sezen Aksu'yu da aradı! Yener'in seyirciyle beraber yaptığı 'Sahneye döner misin?' ısrarı bu sefer karşılıksız kalmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye’nin ikonik kadınlarından biri olan Hande Yener, sahne şovları, özel hayatı ve aktif sosyal medya kullanımıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biliyorsunuz!

Türkiye’nin ikonik kadınlarından biri olan Hande Yener, sahne şovları, özel hayatı ve aktif sosyal medya kullanımıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biliyorsunuz!

Geçtiğimiz gün, 28 Eylül'de de uzun bir süre akıllardan silinmeyecek dev bir performansa imza attı kendisi!

Geçtiğimiz gün, 28 Eylül'de de uzun bir süre akıllardan silinmeyecek dev bir performansa imza attı kendisi!

Senfoni orkestrasıyla beraber, tamamı Sezen Aksu şarkılarından oluşan repertuvarıyla, "Hande Bizi Sezen'e Götür" konseri verdi ve yalnızca sahneyi değil, sosyal medyayı da büyük salladı.

Senfoni orkestrasıyla beraber, tamamı Sezen Aksu şarkılarından oluşan repertuvarıyla, "Hande Bizi Sezen'e Götür" konseri verdi ve yalnızca sahneyi değil, sosyal medyayı da büyük salladı.

Kaçıranlar için daha provada kalbimizi fethettiği anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sahnede efsane bir an daha yaşandı. Hande Yener, Sezen Aksu'yu arayıp sesini de hoparlöre verdi. "Alo Handem" diyerek telefonu açan Minik Serçe'nin sesi ilaç gibi geldi!

Sahnede efsane bir an daha yaşandı. Hande Yener, Sezen Aksu'yu arayıp sesini de hoparlöre verdi. "Alo Handem" diyerek telefonu açan Minik Serçe'nin sesi ilaç gibi geldi!

Hande Yener'in "Sahnelere geri döner misin artık?" ısrarı ise ilk defa karşılıksız kalmadı. Minik Serçe, ilk defa "Kendimi iyi hissettiğim zaman düşünebilirim, beni anlayışla karşılamalarını bekliyorum. Nasip biraz da ya! Bakacağız!" diyerek kapılarını tamamen kapatmadığının sinyalini verdi!

Hande Yener'in "Sahnelere geri döner misin artık?" ısrarı ise ilk defa karşılıksız kalmadı. Minik Serçe, ilk defa "Kendimi iyi hissettiğim zaman düşünebilirim, beni anlayışla karşılamalarını bekliyorum. Nasip biraz da ya! Bakacağız!" diyerek kapılarını tamamen kapatmadığının sinyalini verdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın