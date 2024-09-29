Sesi Resmen İlaç Gibi Geldi: Sahnede Sezen Aksu'yu Arayan Hande Yener'in "Geri Dön" Israrı Karşılıksız Kalmadı

28 Eylül'de senfoni orkestrasıyla beraber tamamı Sezen Aksu şarkılarından oluşan bir repertuvarla, 'Hande Bizi Sezen'e Götür' konseptli bir konser veren Hande Yener, senelerce akıllara kazınacak bir geceye imza attı. Sezen şarkılarını söylerken, Sezen Aksu'yu da aradı! Yener'in seyirciyle beraber yaptığı 'Sahneye döner misin?' ısrarı bu sefer karşılıksız kalmadı.