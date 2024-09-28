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'Hande Bizi Sezen’e Götür' Konseri İçin Provada Sezen Aksu’nun "Git" Şarkısını Söyleyen Hande Yener Devleşti!

'Hande Bizi Sezen’e Götür' Konseri İçin Provada Sezen Aksu’nun "Git" Şarkısını Söyleyen Hande Yener Devleşti!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 21:04

Hande Yener'in 28 Eylül'de vereceği 'Hande Bizi Sezen'e Götür' konserinin provasındaki 'Git' şarkısını seslendiren Hande Yener sahnede adeta devleşti.

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Sahneler, şarkıları ve performanslarıyla Hande Yener'in pop müziğinin kraliçelerinden biri olduğunu söylesek yalan olmaz.

Sahneler, şarkıları ve performanslarıyla Hande Yener'in pop müziğinin kraliçelerinden biri olduğunu söylesek yalan olmaz.

2023 yılının radyo ve televizyonlarda en çok çalınan sanatçısı olan Yener, şimdilerde 28 Eylül'de vereceği "Hande Bizi Sezen'e Götür" konserinin hazırlıkları için kolları sıvadı.

2023 yılının radyo ve televizyonlarda en çok çalınan sanatçısı olan Yener, şimdilerde 28 Eylül'de vereceği "Hande Bizi Sezen'e Götür" konserinin hazırlıkları için kolları sıvadı.

Ünlü şarkıcı bu kez de "Hande Bizi Sezen'e Götür" konserinin provasında Sezen Aksu'nun "Git" şarkısının provası ile gündeme geldi!

Ünlü şarkıcı bu kez de "Hande Bizi Sezen'e Götür" konserinin provasında Sezen Aksu'nun "Git" şarkısının provası ile gündeme geldi!

Yener'in prova yaparken sahnede devleştiği anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından hem beğeni hem yorum yağmuruna tutuldu.

Yener'in prova yaparken sahnede devleştiği anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından hem beğeni hem yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o anlar 👇🏻

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