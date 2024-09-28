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Vasiyetini Gerçekleştirdi: Annesini Defneden Anjelik'in Açıklamaları Deyim Yerindeyse Yürek Burktu

Vasiyetini Gerçekleştirdi: Annesini Defneden Anjelik'in Açıklamaları Deyim Yerindeyse Yürek Burktu

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 17:46

Cenazesi Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'nın cenaze töreni bugün gerçekleştirildi. Ünlü sanatçının cenaze töreninde kızı Anjelik'ten göz dolduran açıklamalar geldi.

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Hatırlarsanız bir süredir astım hastalığıyla mücadele eden Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde Miami'deki evinde ölü bulunmuş ve ünlü sanatçının vefatı şüpheli ölüm olarak değerlendirildiği için cenazenin Türkiye'ye nakli bir türlü gerçekleştirilememişti.

Hatırlarsanız bir süredir astım hastalığıyla mücadele eden Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde Miami'deki evinde ölü bulunmuş ve ünlü sanatçının vefatı şüpheli ölüm olarak değerlendirildiği için cenazenin Türkiye'ye nakli bir türlü gerçekleştirilememişti.

Ünlü sanatçının kızı Anjelik ise annesinin cenazesini Türkiye'ye getiremediği için çok öfkelenmiş ve annesini en kısa sürede doğduğu topraklara getireceğini açıklamıştı.

Ünlü sanatçının kızı Anjelik ise annesinin cenazesini Türkiye'ye getiremediği için çok öfkelenmiş ve annesini en kısa sürede doğduğu topraklara getireceğini açıklamıştı.

Ahu Tuğba'nın cenazesi uzun bir zaman sonra dün sabah saatlerinde Türkiye'ye getirilmiş, Tuğba'nın kızı Anjelik de annesinin cenaze töreninin 28 Eylül günü saat 11.00'de Atlas Sineması'nda yapılacak olan anma ile başlayacağını duyurmuştu.

Ahu Tuğba'nın cenazesi uzun bir zaman sonra dün sabah saatlerinde Türkiye'ye getirilmiş, Tuğba'nın kızı Anjelik de annesinin cenaze töreninin 28 Eylül günü saat 11.00'de Atlas Sineması'nda yapılacak olan anma ile başlayacağını duyurmuştu.

"Onu çok seviyorum. İnşallah, çok yaşamam da ona kavuşurum" diyen Anjelik, annesinin cenaze töreninde de göz dolduran açıklamalarda bulundu.

"Onu çok seviyorum. İnşallah, çok yaşamam da ona kavuşurum" diyen Anjelik, annesinin cenaze töreninde de göz dolduran açıklamalarda bulundu.

"Biz ona görevimizi yapmaya, Allah'a kavuşturmaya, toprağa vermeye geldik" diyen Anjelik, "Allah'a şükür olsun ki doğduğu toprağa getirebildim onu gavur ellerde bırakmadım. Orada Allah'a inanmayan çok" diyerek burada annesinin dua alacağını belirtti.

"Biz ona görevimizi yapmaya, Allah'a kavuşturmaya, toprağa vermeye geldik" diyen Anjelik, "Allah'a şükür olsun ki doğduğu toprağa getirebildim onu gavur ellerde bırakmadım. Orada Allah'a inanmayan çok" diyerek burada annesinin dua alacağını belirtti.
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