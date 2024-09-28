Altın Koza Film Festivali’ne Levent Özdilek ve Mehmet Aslantuğ Gerginliği Damga Vurdu!
Altın Koza Film Festivali’ne Levent Özdilek ve Mehmet Aslantuğ Gerginliği Damga Vurdu!
Bu yıl 31.'si gerçekleştirilen Altın Koza Film Festivali'ne ödüllerin yanı sıra Mehmet Aslantuğ ve Levent Özdilek'in gergin anları damga vurdu.
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Bu yıl 31.'si gerçekleştirilen Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Onur Ödülleri Gecesi bir alışveriş merkezinin performans gösteri merkezinde gerçekleştirildi.
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Geceye filmler ve ödüller damga vururken gecenin en dikkat çeken anlarından biri de Mehmet Aslantuğ ve Levent Özdilek'in gergin selamlaşması oldu.
Özdilek diğer konuklarla selamlaşırken bile gergin olduğu hissedilen Aslantuğ, sıra kendisinde geldiğinde ayağa kalkarak elini Özdilek'e uzattı.
Özdilek, Aslantuğ'un elini tuttu tutmasına ama ünlü ismin sarılmasına karşılık vermeyince Aslantuğ'un kolları resmen boş kaldı!
Tabii ikilinin arasındaki bu gerginliğin sebebi de epey merak konusu oldu. Bakalım taraflardan yaşananlara dair herhangi bir açıklama gelecek mi, merakla bekliyoruz!
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