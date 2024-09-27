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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 21:56

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

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Danla Bilic doğum gününü duyurdu!

Danla Bilic doğum gününü duyurdu!
twitter.com

Futbola düşenlerde bugün 👇🏻

Futbola düşenlerde bugün 👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Özlediniz mi?

Özlediniz mi?
twitter.com

Aç sesi aç aç!

Aç sesi aç aç!
twitter.com
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Hadi o zaman!

Hadi o zaman!
twitter.com

Tüm programların en sıkı takipçisi 👇🏻

Tüm programların en sıkı takipçisi 👇🏻
twitter.com

Çıkar mı?

Çıkar mı?
twitter.com

Biraz ağır olmuş sanki!

Biraz ağır olmuş sanki!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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p.o.l.y

Demet imla kılavuzu her yere sallamaya devam ediyor, umursayan yok ki

umut

Demet Akalın'ın Türkçe'yi doğru düzgün yazdığı vakit kıyamet yakın demektir 😅