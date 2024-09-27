Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Danla Bilic doğum gününü duyurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbola düşenlerde bugün 👇🏻
👇🏻
Özlediniz mi?
Aç sesi aç aç!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadi o zaman!
Tüm programların en sıkı takipçisi 👇🏻
Çıkar mı?
Biraz ağır olmuş sanki!
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Demet imla kılavuzu her yere sallamaya devam ediyor, umursayan yok ki
Demet Akalın'ın Türkçe'yi doğru düzgün yazdığı vakit kıyamet yakın demektir 😅