Coşkuyla Sarılmaları Tepki Çekmişti: Meriç Erkan Yaşananlar İçin Tuğba'nın Kızı Anjelik'ten Helallik İstedi
Coşkuyla Sarılmaları Tepki Çekmişti: Meriç Erkan Yaşananlar İçin Tuğba'nın Kızı Anjelik'ten Helallik İstedi
Ahu Tuğba’nın maneviyata yönelip adını ‘Mahmut’ olarak değiştiren program partneri Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin'in cenazedeki tavırları dikkat çekmişti. Meriç'ten Anjelik'e yaşananlar hakkında açıklama geldi.
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1 Eylül tarihinde vefat eden Ahu Tuğba'nın cenazesi dün Türkiye'ye getirilmişti hatırlarsanız. Bugün ise ünlü sanatçının cenaze töreni gerçekleştirildi.
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Cenazede dikkat çeken anlardan biri de Ahu Tuğba’nın maneviyata yönelip adını ‘Mahmut’ olarak değiştiren program partneri Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin'in coşkulu sarılmasıydı hatırlarsanız.
Yaşanan anların sosyal medyada gündem olduğunu öğrenen Meriç Erkan, cenaze töreni sona ermeden Anjelik'in yanına giderek açıklamalarda bulundu.
"Sosyal medya çalkalanıyor" diyen Meriç Keskin, durumu açıklayarak Anjelik'ten helallik istedi.
İşte o anlar 👇🏻
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