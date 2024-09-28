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Coşkuyla Sarılmaları Tepki Çekmişti: Meriç Erkan Yaşananlar İçin Tuğba'nın Kızı Anjelik'ten Helallik İstedi

Coşkuyla Sarılmaları Tepki Çekmişti: Meriç Erkan Yaşananlar İçin Tuğba'nın Kızı Anjelik'ten Helallik İstedi

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 19:45

Ahu Tuğba’nın maneviyata yönelip adını ‘Mahmut’ olarak değiştiren program partneri Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin'in cenazedeki tavırları dikkat çekmişti. Meriç'ten Anjelik'e yaşananlar hakkında açıklama geldi.

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1 Eylül tarihinde vefat eden Ahu Tuğba'nın cenazesi dün Türkiye'ye getirilmişti hatırlarsanız. Bugün ise ünlü sanatçının cenaze töreni gerçekleştirildi.

1 Eylül tarihinde vefat eden Ahu Tuğba'nın cenazesi dün Türkiye'ye getirilmişti hatırlarsanız. Bugün ise ünlü sanatçının cenaze töreni gerçekleştirildi.

Tuğba'nın kızı Anjelik ise cenazede gözyaşlarına boğulduğu anlar ile gündeme geldi 👇🏻

Cenazede dikkat çeken anlardan biri de Ahu Tuğba’nın maneviyata yönelip adını ‘Mahmut’ olarak değiştiren program partneri Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin'in coşkulu sarılmasıydı hatırlarsanız.

Cenazede dikkat çeken anlardan biri de Ahu Tuğba’nın maneviyata yönelip adını ‘Mahmut’ olarak değiştiren program partneri Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin'in coşkulu sarılmasıydı hatırlarsanız.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Yaşanan anların sosyal medyada gündem olduğunu öğrenen Meriç Erkan, cenaze töreni sona ermeden Anjelik'in yanına giderek açıklamalarda bulundu.

Yaşanan anların sosyal medyada gündem olduğunu öğrenen Meriç Erkan, cenaze töreni sona ermeden Anjelik'in yanına giderek açıklamalarda bulundu.

"Sosyal medya çalkalanıyor" diyen Meriç Keskin, durumu açıklayarak Anjelik'ten helallik istedi.

"Sosyal medya çalkalanıyor" diyen Meriç Keskin, durumu açıklayarak Anjelik'ten helallik istedi.

İşte o anlar 👇🏻

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