Yeşilçam'ın Efsane İsmi Ahu Tuğba Son Yolculuğuna Uğurlanırken Kızı Anjelik Gözyaşlarına Boğuldu
Yeşilçam'ın Efsane İsmi Ahu Tuğba Son Yolculuğuna Uğurlanırken Kızı Anjelik Gözyaşlarına Boğuldu
Annesi Ahu Tuğba'nın cenazesini vatanına getiren ve bugün son yolculuğuna uğrulayan Anjelik sözleriyle yürek burktu.
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Ünlü Türk sanatçı Ahu Tuğba, geçirdiği sağlık sorunları sonrası 1 Eylül günü Amerika'da hayatını kaybetmişti.
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Geride kızı Anjelik Calvin'i bırakan Ahu Tuğba'nın cenazesi geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi ve bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Annesine veda eden Anjelik'in zor anları kameralara böyle yansıdı:
Annesinin naaşı başında konuşan Anjelik Calvin “Kendisini sinemaya ve türk halkına adamış bir kız çocuğuydu. Tabutu başında ne söyleyebilirim ki? Şov yapmaya gerek yok!" ifadelerini kullandı.
Anjelik “Toprağa verelim, duasını edelim rahatlayacağım… Çarpılacağız Allah katında” diyerek gözyaşı döktü...
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Annesinin tabutuna veda edemeyen isim yürekleri burktu.
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