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Yakın Zamanda Vefat Eden Ünlü İsim Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Annesinin Cenaze Bilgilerini Paylaştı

Yakın Zamanda Vefat Eden Ünlü İsim Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Annesinin Cenaze Bilgilerini Paylaştı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 12:48

Uzun bir süredir gözlerden uzak Miami'de hayatına devam eden oyuncu Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde evinde ölü bulunmuştu. Ünlü oyuncunun İstanbul'da gerçekleşecek olan cenazesinin bilgilerini kızı Anjelik, kendi hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerine duyurdu.

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Banker Bilo, Kayıp Kızlar ve Dokunmayın Şabanıma gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan ünlü oyuncu Ahu Tuğba'dan eylül ayının başlarında gelen bir haberle hepimiz sarsılmıştık.

Banker Bilo, Kayıp Kızlar ve Dokunmayın Şabanıma gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan ünlü oyuncu Ahu Tuğba'dan eylül ayının başlarında gelen bir haberle hepimiz sarsılmıştık.

Bir süredir ileri astım hastalığıyla mücadele eden ve Maimi'de gözlerden uzak bir hayat yaşayan Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde evinde ölü bulunmuştu.

Bir süredir ileri astım hastalığıyla mücadele eden ve Maimi'de gözlerden uzak bir hayat yaşayan Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde evinde ölü bulunmuştu.

Ünlü ismin vefatı ''şüpheli ölüm'' listesine alınmış ve cenazenin Türkiye'ye nakli bir türlü gerçekleştirilememişti. Süreç uzadıkça, Anjelik annesinin bir türlü defnedilememesine oldukça sinirlenmiş ve sosyal medyası üzerinden ateş püskürmüştü.

Ünlü ismin vefatı ''şüpheli ölüm'' listesine alınmış ve cenazenin Türkiye'ye nakli bir türlü gerçekleştirilememişti. Süreç uzadıkça, Anjelik annesinin bir türlü defnedilememesine oldukça sinirlenmiş ve sosyal medyası üzerinden ateş püskürmüştü.

Cenaze nakil işlemlerinde birçok sorunla karşı karışa kalan Anjelik, ''Cenaze günü kesinleşince bildireceğim'' demişti.

Cenaze nakil işlemlerinde birçok sorunla karşı karışa kalan Anjelik, ''Cenaze günü kesinleşince bildireceğim'' demişti.

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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ise bugün annesinin cenaze bilgileri kesinleşince kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Tören, 28 Eylül günü saat 11.00'de Atlas Sineması'nda yapılacak olan anma ile başlayacak.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ise bugün annesinin cenaze bilgileri kesinleşince kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Tören, 28 Eylül günü saat 11.00'de Atlas Sineması'nda yapılacak olan anma ile başlayacak.

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