Yakın Zamanda Vefat Eden Ünlü İsim Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Annesinin Cenaze Bilgilerini Paylaştı

Uzun bir süredir gözlerden uzak Miami'de hayatına devam eden oyuncu Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde evinde ölü bulunmuştu. Ünlü oyuncunun İstanbul'da gerçekleşecek olan cenazesinin bilgilerini kızı Anjelik, kendi hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerine duyurdu.