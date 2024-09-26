Haftalar Önce Hayatını Kaybetmişti: Anjelik, Türkiye'ye Getirilen Ahu Tuğba'nın Cenaze Tarihini Açıkladı!

ABD'de hayatını kaybetmesi üzerine haftalar geçen Ahu Tuğba'nın cenaze nakil işlemlerinin bir türlü gerçekleştirilememesi gündem olmuştu. Usta ismin kızı Anjelik, annesinin Türkiye'ye getirilişi ve cenaze tarihine dair açıklama yaptı.