Haftalar Önce Hayatını Kaybetmişti: Anjelik, Türkiye'ye Getirilen Ahu Tuğba'nın Cenaze Tarihini Açıkladı!
Haftalar Önce Hayatını Kaybetmişti: Anjelik, Türkiye'ye Getirilen Ahu Tuğba'nın Cenaze Tarihini Açıkladı!
ABD'de hayatını kaybetmesi üzerine haftalar geçen Ahu Tuğba'nın cenaze nakil işlemlerinin bir türlü gerçekleştirilememesi gündem olmuştu. Usta ismin kızı Anjelik, annesinin Türkiye'ye getirilişi ve cenaze tarihine dair açıklama yaptı.
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KOAH hastalığıyla mücadele eden Ahu Tuğba yıllar önce taşındığı Miami'deki evinde 1 Eylül gecesi ölü olarak bulunmuştu. Usta ismin acısı tüm sanat camiasını derinden sarsmıştı.
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Ünlü sanatçının vefatından sonra açıklama yapan kızı Anjelik annesinin naaşının Türkiye'de defnedilmesini istemişti.
Birkaç gün sonra ikinci bir engel ortaya çıkmıştı. Ölüm raporunun çıktığı iddiasının ardından Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilde olması nedeniyle nakil yine ertelenmişti.
Ölümüne şahit olduğu annesinin günler hatta haftalar geçmesine rağmen defnedilememesi üzerine öfkelenen Anjelik cenaze evi morgundaki sorumluya "iblis" diyerek ateş püskürmüştü.
Son olarak "Annemin bedenini çürüttüler. Zorluklara rağmen naaşı çok sevdiği Türkiye’de, sevenleri ve dostlarının omuzunda toprağa verilecek” açıklaması yapan Anjelik bu kez güzel haberleri duyurdu.
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Prosedürün sonunda tamamlandığını belirten Anjelik Calvin'in pasaportunun yenilenmesi sonucu cuma günü ülkeye geleceklerini duyurdu.
Annesinin sosyal medya hesabı üzerinden "Aşkımın cenaze saati ve günü kesinleşmedi" açıklamasından bulunan Anjelik daha sonra Aramızda Kalmasın muhabirleriyle görüştü.
Kendilerine teklif edilen hiçbir yardımı kabul etmediğini belirten Ahu Tuğba'nın kızı sadece uçak nakil işlemlerinin karşılanmasına müsaade etmiş. Bunun nedeninin de Miami'den İstanbul'a uçan THY uçak biletlerinin 10 bin dolardan fazla olması ortaya çıktı.
Ortaya çıkan son bilgiye göre de, cuma günü İstanbul'a getirilecek olan Ahu Tuğba'nın cenazesi 28 Eylül Cumartesi günü Teşvikiye Camisi’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
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