Kaynana Arzu Sabancı Konu Torunu Olunca Gelini Nazlı Sabancı'nın Emojiyle Yüz Saklama Kuralını Bozamadı!

Özellikle son dönemlerde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı geçtiğimiz günlerde Arzu Alara'ya ihtişamlı bir doğum günü partisi düzenlemişti. Kaynana Arzu, gelinin bebeğinin yüzünü emojiyle saklama kuralını çiğnemeden torunuyla paylaşım yaptı.