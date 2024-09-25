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Kaynana Arzu Sabancı Konu Torunu Olunca Gelini Nazlı Sabancı'nın Emojiyle Yüz Saklama Kuralını Bozamadı!

Kaynana Arzu Sabancı Konu Torunu Olunca Gelini Nazlı Sabancı'nın Emojiyle Yüz Saklama Kuralını Bozamadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.09.2024 - 16:27

Özellikle son dönemlerde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı geçtiğimiz günlerde Arzu Alara'ya ihtişamlı bir doğum günü partisi düzenlemişti. Kaynana Arzu, gelinin bebeğinin yüzünü emojiyle saklama kuralını çiğnemeden torunuyla paylaşım yaptı.

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Arzu Sabancı'nın, büyük oğlu Hacı Sabancı'yla 2017 yılında aşk yaşamaya başlayıp 2021'de nikah masasına oturan gelini Nazlı Kayı ile ilişkileri pek meşhur.

Arzu Sabancı'nın, büyük oğlu Hacı Sabancı'yla 2017 yılında aşk yaşamaya başlayıp 2021'de nikah masasına oturan gelini Nazlı Kayı ile ilişkileri pek meşhur.

Nazlı gelinin evlenmeden önce okulunu bitirip, camia davetlerinde boy gösterip, birçok sanatsal faaliyet içerisine girerek sosyetenin kıymetlisi Arzu Sabancı kanunlarını yerine getirdiği konuşuluyor.

Nazlı gelinin evlenmeden önce okulunu bitirip, camia davetlerinde boy gösterip, birçok sanatsal faaliyet içerisine girerek sosyetenin kıymetlisi Arzu Sabancı kanunlarını yerine getirdiği konuşuluyor.

O gün bugündür aralarından su sızmayan, yedikleri-içtikleri hatta gezmeleri ayrı gitmeyen gelin ve kaynananın her adımı yakından takip ediliyor.

O gün bugündür aralarından su sızmayan, yedikleri-içtikleri hatta gezmeleri ayrı gitmeyen gelin ve kaynananın her adımı yakından takip ediliyor.

Hatta gözde gelin-kaynana geçtiğimiz günlerde ailenin ilk torunu Arzu Alara için epey görkemli bir doğum partisi düzenleyerek ağzıları açık bırakmıştı.

Hatta gözde gelin-kaynana geçtiğimiz günlerde ailenin ilk torunu Arzu Alara için epey görkemli bir doğum partisi düzenleyerek ağzıları açık bırakmıştı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Biricik torununun birinci yaş doğum gününden çekilen pozları ne zaman paylaşacağı merakla beklenen Arzu Sabancı sonunda o kareyi paylaştı. Ancak kendisi, gelini Nazlı'nın "bebeğin yüzünü emojilerle sakla" kuralını bozmadı.

Biricik torununun birinci yaş doğum gününden çekilen pozları ne zaman paylaşacağı merakla beklenen Arzu Sabancı sonunda o kareyi paylaştı. Ancak kendisi, gelini Nazlı'nın "bebeğin yüzünü emojilerle sakla" kuralını bozmadı.

O paylaşımlardan birkaçını da içeriğimizde görebilirsiniz:

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Arzu Sabancı, eşi Ömer Sabancı ve güzeller güzeli torunuyla pozunu "Evin baş köşe fotosu. Artık en sevdiğimiz renk pembe. Çok şükür" notu ve nazar boncuğu emojileriyle paylaştı.

Arzu Sabancı, eşi Ömer Sabancı ve güzeller güzeli torunuyla pozunu "Evin baş köşe fotosu. Artık en sevdiğimiz renk pembe. Çok şükür" notu ve nazar boncuğu emojileriyle paylaştı.

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