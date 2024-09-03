Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Minik Kızı Arzu Alara'nın Yüzünü Gizlemeye Ant İçen Nazlı Sabancı Devasa Emoji Geleneğini Sürdürdü!

Minik Kızı Arzu Alara'nın Yüzünü Gizlemeye Ant İçen Nazlı Sabancı Devasa Emoji Geleneğini Sürdürdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.09.2024 - 10:57

Yaz tatilinin büyük bir bölümünü eşi Hacı Sabancı'yla birlikte Bodrum'da geçiren Nazlı Sabancı, Arzu Alara'yla deniz keyfi yaparken pozunu paylaştı. Sabancı gelini minik kızını devasa emojilerle saklama geleneğini burada da sürdürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkemizin önde gelen aileleri arasında yer alan Sabancı ailesi özellikle son dönemlerde magazin dünyasında da epey popülerler. Bunda her ne kadar Hande Erçel ve Hakan Sabancı etkiliymiş gibi dursa da Nazlı ve Hacı Sabancı'nın da etkisi oldukça büyük.

Ülkemizin önde gelen aileleri arasında yer alan Sabancı ailesi özellikle son dönemlerde magazin dünyasında da epey popülerler. Bunda her ne kadar Hande Erçel ve Hakan Sabancı etkiliymiş gibi dursa da Nazlı ve Hacı Sabancı'nın da etkisi oldukça büyük.

Dört yıllık aşklarını 2021 yılının Ekim ayında oldukça görkemli bir düğünle taçlandıran Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti sosyete ve magazinin mercek altına alınan isimlerinden biri oldu.

Dört yıllık aşklarını 2021 yılının Ekim ayında oldukça görkemli bir düğünle taçlandıran Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti sosyete ve magazinin mercek altına alınan isimlerinden biri oldu.

15 Ağustos 2023 yılında kucaklarına aldıkları bebekleriyle anne-baba olma duygusunu ilk kez tadan çift Arzu Sabancı'ya büyük bir jest yapıp kızlarına Arzu Alara adını vermişlerdi.

15 Ağustos 2023 yılında kucaklarına aldıkları bebekleriyle anne-baba olma duygusunu ilk kez tadan çift Arzu Sabancı'ya büyük bir jest yapıp kızlarına Arzu Alara adını vermişlerdi.

Kaynanası Arzu'nun yanından ayırmadığı biricik gelininin kombinleri yüzünden sürekli eleştiri aldığına denk gelmişsinizdir.

Kaynanası Arzu'nun yanından ayırmadığı biricik gelininin kombinleri yüzünden sürekli eleştiri aldığına denk gelmişsinizdir.

En yakın örneklerinden birini de içeriğimizde paylaşmıştık:

Kimilerinin çok sevdiği kimilerinin de her adımına ayrı bir kulp bulduğu Nazlı Sabancı, sosyal medya kullanımı yüzünden de zaman zaman topa tutuluyor. Bunun içinde kızı Alara'yı saklamak için kullandığı devasa emojiler de etkili tabii...

Kimilerinin çok sevdiği kimilerinin de her adımına ayrı bir kulp bulduğu Nazlı Sabancı, sosyal medya kullanımı yüzünden de zaman zaman topa tutuluyor. Bunun içinde kızı Alara'yı saklamak için kullandığı devasa emojiler de etkili tabii...

Merak edenleri de böyle alabiliriz:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çıktığı Bodrum tatilinden kendi pozlarını paylaşmalara doyamayan Nazlı gelin kızıyla da karelerini takipçileriyle paylaşıyor ancak bi yöntemle yüzünü gizliyor.

Çıktığı Bodrum tatilinden kendi pozlarını paylaşmalara doyamayan Nazlı gelin kızıyla da karelerini takipçileriyle paylaşıyor ancak bi yöntemle yüzünü gizliyor.

Bu geleneğini sürdürme konusunda ısrarlı oluşunu her fırsatta kanıtlayan Nazlı Sabancı, Arzu Alara'yla deniz keyfi yaparken yine minik kızının yüzünü kocaman bir kalp emojisiyle sakladı.

Bu geleneğini sürdürme konusunda ısrarlı oluşunu her fırsatta kanıtlayan Nazlı Sabancı, Arzu Alara'yla deniz keyfi yaparken yine minik kızının yüzünü kocaman bir kalp emojisiyle sakladı.

Tabii hal böyle olunca akıllara gelen tek soruysa "Tahminen ne zaman Sabancı bebişinin yüzünü görürüz?" oldu.

Tabii hal böyle olunca akıllara gelen tek soruysa "Tahminen ne zaman Sabancı bebişinin yüzünü görürüz?" oldu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
İronici

Görüp ne yapacaksınız? Size ne

Hızlı Joe

Nazar değer cnm, maşallah topaç gibi ama.

ezgi

Sonuçta kendi sosyal medyası, kendi çocuğu. Nasıl isterse öyle paylaşır, isteyen baksın istemeyen bakmasın.