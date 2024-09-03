Minik Kızı Arzu Alara'nın Yüzünü Gizlemeye Ant İçen Nazlı Sabancı Devasa Emoji Geleneğini Sürdürdü!

Yaz tatilinin büyük bir bölümünü eşi Hacı Sabancı'yla birlikte Bodrum'da geçiren Nazlı Sabancı, Arzu Alara'yla deniz keyfi yaparken pozunu paylaştı. Sabancı gelini minik kızını devasa emojilerle saklama geleneğini burada da sürdürdü.