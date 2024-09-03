Minik Kızı Arzu Alara'nın Yüzünü Gizlemeye Ant İçen Nazlı Sabancı Devasa Emoji Geleneğini Sürdürdü!
Minik Kızı Arzu Alara'nın Yüzünü Gizlemeye Ant İçen Nazlı Sabancı Devasa Emoji Geleneğini Sürdürdü!
Yaz tatilinin büyük bir bölümünü eşi Hacı Sabancı'yla birlikte Bodrum'da geçiren Nazlı Sabancı, Arzu Alara'yla deniz keyfi yaparken pozunu paylaştı. Sabancı gelini minik kızını devasa emojilerle saklama geleneğini burada da sürdürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizin önde gelen aileleri arasında yer alan Sabancı ailesi özellikle son dönemlerde magazin dünyasında da epey popülerler. Bunda her ne kadar Hande Erçel ve Hakan Sabancı etkiliymiş gibi dursa da Nazlı ve Hacı Sabancı'nın da etkisi oldukça büyük.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dört yıllık aşklarını 2021 yılının Ekim ayında oldukça görkemli bir düğünle taçlandıran Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti sosyete ve magazinin mercek altına alınan isimlerinden biri oldu.
15 Ağustos 2023 yılında kucaklarına aldıkları bebekleriyle anne-baba olma duygusunu ilk kez tadan çift Arzu Sabancı'ya büyük bir jest yapıp kızlarına Arzu Alara adını vermişlerdi.
Kaynanası Arzu'nun yanından ayırmadığı biricik gelininin kombinleri yüzünden sürekli eleştiri aldığına denk gelmişsinizdir.
Kimilerinin çok sevdiği kimilerinin de her adımına ayrı bir kulp bulduğu Nazlı Sabancı, sosyal medya kullanımı yüzünden de zaman zaman topa tutuluyor. Bunun içinde kızı Alara'yı saklamak için kullandığı devasa emojiler de etkili tabii...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çıktığı Bodrum tatilinden kendi pozlarını paylaşmalara doyamayan Nazlı gelin kızıyla da karelerini takipçileriyle paylaşıyor ancak bi yöntemle yüzünü gizliyor.
Bu geleneğini sürdürme konusunda ısrarlı oluşunu her fırsatta kanıtlayan Nazlı Sabancı, Arzu Alara'yla deniz keyfi yaparken yine minik kızının yüzünü kocaman bir kalp emojisiyle sakladı.
Tabii hal böyle olunca akıllara gelen tek soruysa "Tahminen ne zaman Sabancı bebişinin yüzünü görürüz?" oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Görüp ne yapacaksınız? Size ne
Nazar değer cnm, maşallah topaç gibi ama.
Sonuçta kendi sosyal medyası, kendi çocuğu. Nasıl isterse öyle paylaşır, isteyen baksın istemeyen bakmasın.