Çağatay Ulusoy'un Demet Özdemir Yanıtından MasterChef Enes'in Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
18 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Eşref Rüya'nın ani finalinin ardından Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir'le sorun yaşadığı iddialarına ilk kez yanıt verdi.
2000'lerin en yüksek reytingli dizileri sıralandı, zirvede 28,50 ile Asmalı Konak yer aldı.
Dizi ve filmlerdeki romantik sahnelerin sette nasıl çekildiği ortaya çıktı.
Özge Törer ile Onur Tuna'nın başrolündeki Karakuyu, Halef'in final yaptığı perşembe akşamına geliyor.
17 Kasım Salı akşamı ekrandaki 4 diziden yalnızca Tuzlu Kahve reytingini artırdı.
Geniş Aile'nin Cevahir'i, Ulvi'si ve Kütük'ü yıllar sonra aynı sahnede buluştu.
Avrupa Yakası ve Yalan Dünya'nın senaristi Gülse Birsel, televizyona dönüş şartını açıkladı.
Halef: Köklerin Çağrısı'nın final fragmanında Yıldız ve Serhat tuzağa düşüp havaya uçtu.
Var Mısın Yok Musun'da bankanın 425 bin TL'lik teklifini kabul eden yarışmacının kutusundan 1 milyon TL çıktı.
Tuzlu Kahve'nin izleyiciyi güldüren kız isteme sahnesinde tek seferde 4 diziye gönderme yapıldı.
MasterChef Enes'in 140 kilo olduğu başvuru videosu ortaya çıktı.
Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya, Tuzlu Kahve setinde Temel'le verdiği pozları paylaştı.
Show TV'de yayınlanacağı konuşulan yeni dizi Deli Divane'nin kanalı değişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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