Yeni Dizi "Deli Divane"nin Kanalı Değişti! Show TV'den Hangi Kanala Geçti?
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Ebrar Karabakan’ın Reyhan karakteriyle başrolde yer alacağı Deli Divane’nin kanalıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Uzun süredir Show TV’de yayınlanacağı konuşulan OGM Pictures imzalı dizinin, kulislerden aktarılan son bilgilere göre tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşması gündemde. Gaziantep’te çekilecek yapımda erkek başrol için arayış ise sürüyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Show TV'de yayınlanacağı konuşulan Deli Divane'nin yeni adresi tv8 oldu
Ebrar Karabakan'ın Reyhan olacağı dizi, Gaziantepli iki ailenin hikâyesini anlatacak
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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