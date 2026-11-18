Yeni sezonun merakla beklenen projelerinden Deli Divane'de dikkat çekici bir gelişme yaşandı. OGM Pictures imzalı dizinin uzun süredir Show TV'de yayınlanacağı konuşuluyordu. Ancak Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre proje için masadaki kanal değişti.

Kulislerden aktarılan son bilgilere göre Deli Divane, tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanal ya da yapım şirketi cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı; dizinin hangi gün ekrana geleceği ve yayın tarihi de belli değil.

Haberi duyuran Birsen Altuntaş, dizinin hâlâ hazırlık aşamasında olduğunu ve tv8'de yayınlanmasının gündemde olduğunu aktardı. Kanal değişikliğinin nedenine dair ise bir bilgi paylaşılmadı.