Yapımcı Timur Savcı, ekim ayındaki tanıtım toplantısında Eşref dışında yalnızca Görkem Sevindik'in canlandırdığı Kadir'in yeni hikâyede yer alacağını söylemişti. Ancak kadro açıklandıkça tablo değişti.

Önce Kenan'ı oynayan Kaan Turgut'un, ardından Yetimler'in lideri Yakup Baba'ya hayat veren Macit Koper'in Eşref Tek'e katıldığı aktarılmıştı. Sadık'ın da eklenmesiyle Yetimler'in tanıdık yüzleri yeni dizide yeniden bir araya gelmeye başladı. Öte yandan Hüseyin Avni Danyal'ın da Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Derin'in babası Tayfun rolüyle kadroda yer aldığı belirtiliyor. Böylece Eşref Tek, Savcı'nın ekimdeki sözlerinin aksine Eşref Rüya izleyicisine hiç de yabancı gelmeyecek bir kadroyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.

TimsBi imzalı 8 bölümlük dizinin senaryosunu Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç yazıyor, yönetmen koltuğunda ise Uluç Bayraktar oturuyor. Kaynağa göre Eşref Tek'in aralık ayında Prime Video'da yayınlanması planlanıyor. Yayın tarihine ve Şener Savaş'ın katılımına dair yapım şirketi ya da platform tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.