Eşref Rüya'ya 27. Bölümde Veda Etmişti: Usta Oyuncu Eşref Tek'le Geri Döndü
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Eşref Rüya’da Yetimler’in Sadık’ı olarak tanınan Şener Savaş, Çağatay Ulusoy’lu Eşref Tek’in kadrosuna katıldı. Kanal D dizisine 27. bölümde veda eden usta oyuncu, Prime Video’nun 8 bölümlük dizisinde de aynı karakteri canlandıracak. Savaş’ın ilk sahneleri Kıbrıs’ta çekildi. Yapımcı Timur Savcı yalnızca Kadir’in yeni diziye taşınacağını söylemişti, ancak Kenan ve Yakup Baba’nın ardından Sadık da kadroya eklendi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Şener Savaş, Eşref Tek'te Yetimler'in üyesi ve eğlence dünyasının hâkimi Sadık'ı canlandıracak.
Şener Savaş, Eşref Rüya'ya 27. bölümde veda etmiş, son sahnesinin ardından setten pastayla uğurlanmıştı.
Timur Savcı yalnızca Kadir'in yeni diziye taşınacağını söylemişti, Eşref Rüya'dan dönen isimlerin sayısı ise her geçen gün artıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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