Devam Etmek İstemediği Konuşulmuştu: Çağatay Ulusoy'un Eşref Tek Kaygısı Ortaya Çıktı
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Eşref Tek’in yapımcısı Burak Sağyaşar, Çağatay Ulusoy’un projeye ilk başta kaygıyla yaklaştığını açıkladı. Episode TV’ye konuşan Sağyaşar’a göre Ulusoy, Eşref karakterini kafasında bitirmişti ve izleyicinin “aynı şeyi izliyorum” hissine kapılmasından çekiniyordu. Ancak yeni hikâye anlatıldığında oyuncunun çok heyecanlandığını söyledi.
KAYNAK: Episode TV
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Burak Sağyaşar: "Çağatay Ulusoy, kafasında Eşref karakterini bitirmişti."
Çağatay Ulusoy'un fikrini değiştiren, ekibin anlattığı yeni hikâye oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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