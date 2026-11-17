Sağyaşar'ın sözlerine göre tablo, proje masaya yatırıldığında tamamen değişti. 'Ama biz işi anlatınca çok heyecanlandı' diyen yapımcı, Ulusoy'u ikna edenin Eşref'in bambaşka bir dönemine odaklanan hikâye olduğunu ima etti.

Eşref Tek, Eşref Rüya'nın devamı değil; Eşref'in nasıl Eşref olduğunu anlatan bir öncül hikâye. Dizide suç dünyasına adım atan, hapisten çıktıktan sonra kendine yol çizen ve yavaş yavaş kendi dünyasını kuran genç bir adam izlenecek.

Eylül sonunda Eşref Tek resmen duyurulduğunda projeyi kendi hesabından paylaşan Ulusoy, bu heyecanı Prime Video'nun Ekim ayındaki yeni sezon tanıtım toplantısına gönderdiği video mesajla dile getirmişti. Oyuncu o mesajda 'Ben proje için heyecanlıyım. İyi bir iş çıkaracağımıza canı gönülden inanıyorum' demişti.