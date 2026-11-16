Kıbrıs'ta Çekimleri Süren Eşref Tek'te Derin'in Eşref'i Vurduğu Sahne Ortaya Çıktı
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Prime Video için çekilen Eşref Tek’in Kıbrıs setinden bir kamera arkası görüntüsü sosyal medyada ortaya çıktı. Çağatay Ulusoy ve Aybüke Pusat’ın birlikte yer aldığı sahnede Derin, Eşref’i silahla vuruyor. Görüntülerde Eşref’in başının kanaması dikkat çekti. Eşref Rüya’nın öncesini anlatacak dizide iki karakterin yolunun nasıl kesişeceği şimdiden merak konusu oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Eşref Tek'in Kıbrıs setinden gelen kamera arkasında Derin, Eşref'i silahla vuruyor.
Kulis bilgisine göre Eşref Tek'te Eşref'in geçmişi, Derin'in gözünden anlatılacak.
Buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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