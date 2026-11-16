Görüntüler, Eşref ile Derin'in yollarının ilk andan itibaren sert bir şekilde kesişeceğine işaret ediyor. Peki Derin, Eşref'e neden silah doğrultuyor? Sahnenin hikâyenin hangi noktasında yer aldığı henüz bilinmiyor.

Üstelik setten gelen görüntü, iki karakter arasındaki ilişkinin romantik bir çizgide ilerleyip ilerlemeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre Eşref'in geçmişi, Derin karakterinin perspektifinden seyirciye aktarılacak. Bu da sahnenin hikâyedeki ağırlığını şimdiden artırıyor.

Halef: Köklerin Çağrısı'na sezon finalinde veda eden Aybüke Pusat, dizinin kadın başrolü olarak Derin'e hayat veriyor. Teşkilat'taki aksiyon sahneleriyle hafızalara kazınan oyuncu, yeni dizide de bol aksiyonlu bir karakteri canlandırıyor.