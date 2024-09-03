Gülben Ergen Diyarbakır'da Kaybolan Narin'in Tutuklanan Amcası Sonrası Yayın Yasağına Yine İsyan Etti!
Gülben Ergen Diyarbakır'da Kaybolan Narin'in Tutuklanan Amcası Sonrası Yayın Yasağına Yine İsyan Etti!
Milyonların umutla beklediği kayıp kız Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ederken sürdürülen yayın yasağı da kaldırılmadı. Amca S.G.'nin 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'kasten adam öldürme' gerekçeleriyle tutuklanmasından sonra açıklama gelmemesi tepkileri arttırdı. Gülben Ergen de X hesabından sesini yükseltenlerden biri oldu.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan Narin'e ilişkin soruşturma sürerken tüm Türkiye gelecek en ufak bir iyi haberi bekliyor.
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Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları kapsamında amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan S. G. gözaltına alınmıştı.
Whatsapp mesajları ve görüşmeleri de sildiği tespit edilen amca Güran, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'kasten adam öldürme' gerekçeleriyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanınca ortalık daha karıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti." açıklamasından sonra
Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri tarafından 14 gündür aranan talihsiz kızın haberlerine getirilen yayın yasağı getirilmişti. Günlerdir devam eden yasak yüzünden amcanın tutuklanma detayları açıklanmayınca tepkiler de çığ gibi büyüdü.
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Narin'in kaybolduğu günden bu yana hem Twitter (X) hem de Instagram hesaplarından sürekli paylaşımlarda bulunup tepki gösteren isimlerden biri de Gülben Ergen oldu.
"Narin sizin evladınız olabilirdi" diyerek herkesi sağduyulu olmaya davet eden ünlü şarkıcı "Ses çıkartmayan, sessizliğe bürünen ünlü, güçlü, hayran kitlesini harekete geçirebilecek ama sessiz olanları affetmeyin" dedi.
Hala devam eden yayın yasağına da tepki gösteren Ergen "Amca kasten Narin’i mi öldürmüş? Çocuk amcayı birini öldürürken mi görmüş?" diyerek yüreğimizi sızlattı.
Ünlü şarkıcının "Basın yayın yapıyor. Müge Anlı neden yayın yapamıyor?" demesi de akıllara Anlı'nın şu açıklamalarını getirdi:
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