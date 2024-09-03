Gülben Ergen Diyarbakır'da Kaybolan Narin'in Tutuklanan Amcası Sonrası Yayın Yasağına Yine İsyan Etti!

'Biliyorum herkes Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım...'