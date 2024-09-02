Diyarbakır'da Kaybolan Narin İçin "Yaşamıyor mu?" Diyen Gülben Ergen'den Israrcı Yayın Yasağına Sert Sitem!
Diyarbakır'da Kaybolan Narin İçin "Yaşamıyor mu?" Diyen Gülben Ergen'den Israrcı Yayın Yasağına Sert Sitem!
13 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında hala hiçbir açıklama gelmezken, muhtar amcası S.G., geçtiğimiz saatlerde 'kasten adam öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden kısıtlama' suçlamalarıyla tutuklandı. Gülben Ergen, 4 gün önce getirilen ve ısrarla kaldırılmayan yayın yasağına sitem etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden Kur'an kursuna gitmek için çıkan bir daha da haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in kayboluşunun 13. günde soruşturma hala devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En son 31 Ağustos’ta gözaltına alınan muhtar amcası S.G., jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Telefonundaki mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıkan S.G.'nin gözaltı süresi uzatılmış, bugün de savcılığa sevk edilmişti. Geçtiğimiz saatlerde, hakimlik, S.G.’yi “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderdi.
Amca S.G.'nin tutuklanma kararının ardından sosyal medya ayağa kalktı. Ünlü isimler arasında ilk tepkilerden biri Demet Akalın'dan gelmişti.
Geçtiğimiz dakikalarda bir tepki de Gülben Ergen'den geldi. Ünlü şarkıcı, 4 gün önce getirilen ve ısrarla kaldırılmayan yayın yasağına sitem ederek "Narin yaşamıyor mu?" diye haykırdı.
"Yetinmiyoruz, inanmıyoruz, Narin Çocuk'a ne oldu?" çıkışında bulunan Gülben Ergen, açıklama beklediğini net bir dile belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın