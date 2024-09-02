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Diyarbakır'da Kaybolan Narin İçin "Yaşamıyor mu?" Diyen Gülben Ergen'den Israrcı Yayın Yasağına Sert Sitem!

Diyarbakır'da Kaybolan Narin İçin "Yaşamıyor mu?" Diyen Gülben Ergen'den Israrcı Yayın Yasağına Sert Sitem!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 21:45

13 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında hala hiçbir açıklama gelmezken, muhtar amcası S.G., geçtiğimiz saatlerde 'kasten adam öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden kısıtlama' suçlamalarıyla tutuklandı. Gülben Ergen, 4 gün önce getirilen ve ısrarla kaldırılmayan yayın yasağına sitem etti!

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden Kur'an kursuna gitmek için çıkan bir daha da haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in kayboluşunun 13. günde soruşturma hala devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden Kur'an kursuna gitmek için çıkan bir daha da haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in kayboluşunun 13. günde soruşturma hala devam ediyor.

En son 31 Ağustos’ta gözaltına alınan muhtar amcası S.G., jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Telefonundaki mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıkan S.G.'nin gözaltı süresi uzatılmış, bugün de savcılığa sevk edilmişti. Geçtiğimiz saatlerde, hakimlik, S.G.’yi “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderdi.

En son 31 Ağustos’ta gözaltına alınan muhtar amcası S.G., jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Telefonundaki mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıkan S.G.'nin gözaltı süresi uzatılmış, bugün de savcılığa sevk edilmişti. Geçtiğimiz saatlerde, hakimlik, S.G.’yi “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Narin'in amcası S.G.'nin ifadesinden de bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Amca S.G.'nin tutuklanma kararının ardından sosyal medya ayağa kalktı. Ünlü isimler arasında ilk tepkilerden biri Demet Akalın'dan gelmişti.

Amca S.G.'nin tutuklanma kararının ardından sosyal medya ayağa kalktı. Ünlü isimler arasında ilk tepkilerden biri Demet Akalın'dan gelmişti.

Akalın, amcaya seslenmiş, "Narin'e nasıl kıydın?" isyanında bulunmuştu.

Geçtiğimiz dakikalarda bir tepki de Gülben Ergen'den geldi. Ünlü şarkıcı, 4 gün önce getirilen ve ısrarla kaldırılmayan yayın yasağına sitem ederek "Narin yaşamıyor mu?" diye haykırdı.

Geçtiğimiz dakikalarda bir tepki de Gülben Ergen'den geldi. Ünlü şarkıcı, 4 gün önce getirilen ve ısrarla kaldırılmayan yayın yasağına sitem ederek "Narin yaşamıyor mu?" diye haykırdı.

"Yetinmiyoruz, inanmıyoruz, Narin Çocuk'a ne oldu?" çıkışında bulunan Gülben Ergen, açıklama beklediğini net bir dile belirtti.

"Yetinmiyoruz, inanmıyoruz, Narin Çocuk'a ne oldu?" çıkışında bulunan Gülben Ergen, açıklama beklediğini net bir dile belirtti.
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