Diyarbakır'da Kaybolan Narin İçin "Yaşamıyor mu?" Diyen Gülben Ergen'den Israrcı Yayın Yasağına Sert Sitem!

13 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında hala hiçbir açıklama gelmezken, muhtar amcası S.G., geçtiğimiz saatlerde 'kasten adam öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden kısıtlama' suçlamalarıyla tutuklandı. Gülben Ergen, 4 gün önce getirilen ve ısrarla kaldırılmayan yayın yasağına sitem etti!