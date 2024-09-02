Amcanın "Kasten Adam Öldürme" Suçundan 13. Günde Tutuklandığını Öğrenen Demet Akalın'dan Acı Narin İsyanı!
Amcanın "Kasten Adam Öldürme" Suçundan 13. Günde Tutuklandığını Öğrenen Demet Akalın'dan Acı Narin İsyanı!
13 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında hala hiçbir açıklama gelmezken, muhtar amcası S.G., geçtiğimiz saatlerde 'kasten adam öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden kısıtlama' suçlamalarıyla tutuklandı. Olay hakkındaki son mide bulandıran detayı öğrenen Demet Akalın, amcaya seslendi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan 8 yaşındaki minik Narin'in kayboluşunun 13. günde soruşturma hala devam ediyor.
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Abinin kolundaki ısırık izlerinin Narin'inkiyle uyuşup uyuşmadığı tespit edilemeyince tüm şüpheler öz amcasına çevrilmiş, 31 Ağustos’ta gözaltına alınan muhtar amcası S.G., jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Telefonundaki mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıkan S.G.'nin gözaltı süresi uzatılmış, bugün de savcılığa sevk edilmişti. Geçtiğimiz dakikalarda, Hakimlik, S.G.’yi “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderdi.
Amca S.G.'nin tutuklanma kararının ardından sosyal medya ayağa kalktı. İlk günden bu yana Narin'i yakından takip eden Demet Akalın, amcanın "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandığını öğrenince isyan edip kendisine seslendi...
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