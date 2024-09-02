Toksik Eski Sevgili Gibi Bir Belirip Bir Kaybolan Çağatay Ulusoy'un 'Balıkçı' Dönüşü Muhteşem Oldu!
Toksik Eski Sevgili Gibi Bir Belirip Bir Kaybolan Çağatay Ulusoy'un 'Balıkçı' Dönüşü Muhteşem Oldu!
Sosyal medyayı oldukça az kullanan Çağatay Ulusoy'dan aylar sonra yine 'balıkçı' kimliğiyle paylaşım geldi! Koca bir Orkinos balığı avlayan Ulusoy'un şov yaptığı anlar her zamanki gibi sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
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Hayatımıza girdiği günden beri imajı birçok kez değişse de yakışıklılığından hiç ödün vermeyen, karizmasıyla ayrı oyunculuğuyla ayrı gündem olan Çağatay Ulusoy'u tanımayanınız yoktur!
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Kendisi zaman zaman gündeme gelse de genelde ne yaptığını ne yaşadığını hiçbir zaman bilemiyoruz Ulusoy'un... Herhangi bir paylaşım görmeyi de beklemiyoruz çünkü çok nadir geliyor o "gündelik hayat" pozları!
Belki görmüşsünüzdür, en son mayısta hikaye paylaşarak hepimizi şaşırtan Çağatay Ulusoy, balığa fena sarmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde yine "balıkçı" kimliğiyle döndü aramıza! Koca bir Orkinos balığı yakalayan Çağatay Ulusoy'un şov yaptığı anlar hem ortalığı ayağa kaldırdı hem de binlerce insanın özlemini gidermesine vesile oldu!
Önce o anları beraber izleyelim!
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Sonra da kimler ne demiş ona bakalım!
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