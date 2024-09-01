Türkiye'nin Monica Bellucci'si Olduğunu İddia Etti: Estetiklerini Unutan Reyhan Karaca Dillere Fena Düştü!

'Tarz demişken, bana hep 'Monica Bellucci’ye çok benziyorsun' diyorlar. Benziyor muyuz bilmiyorum ama hayat felsefemiz aynı. Monica’nın da dediği gibi ‘20 yaşında güzel olmak doğaldır ama 40 yaşından sonra güzel kalabilmek sizin hayat tarzınızı gösterir. Ben de bu klibe tarzımı yansıttığımı düşünüyorum' demiş.