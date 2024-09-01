Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Türkiye'nin Monica Bellucci'si Olduğunu İddia Etti: Estetiklerini Unutan Reyhan Karaca Dillere Fena Düştü!

Türkiye'nin Monica Bellucci'si Olduğunu İddia Etti: Estetiklerini Unutan Reyhan Karaca Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 21:45

Yeni single'ı 'Sen Yaktın' hakkında konuşan Reyhan Karaca, hayat felsefesinin Monica Bellucci'ninkiyle aynı olduğunu söyleyip klibinde de bunu yansıttığını vurguladı. Sonra da Türkiye'nin Monica Bellucci'si olabileceğini iddia etti! Son zamanlarda estetikleri ve filtreli fotoğraflarıyla öne çıkan Karaca, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü... 🙈

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

90'lı yıllara "Sevdik Sevdalandık" şarkısıyla damgasını vuran, günümüzde de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Reyhan Karaca'yı tanıyorsunuzdur.

Şimdilerde televizyon programlarında ve 90'lar ekibiyle sahnede izlediğimiz Karaca, özellikle son zamanlarda şarkılarından değişimiyle öne çıkıyor.

Şimdilerde televizyon programlarında ve 90'lar ekibiyle sahnede izlediğimiz Karaca, özellikle son zamanlarda şarkılarından değişimiyle öne çıkıyor.

Hem kullandığı filtreler hem de onlar ne kadar "küçük dokunuşlar" dese de o kadar da küçük olmayan estetik müdahaleleriyle dillere düşen Reyhan Karaca, bu sefer de açıklamasıyla gündemde!

Hem kullandığı filtreler hem de onlar ne kadar "küçük dokunuşlar" dese de o kadar da küçük olmayan estetik müdahaleleriyle dillere düşen Reyhan Karaca, bu sefer de açıklamasıyla gündemde!

İki gün önce "Sen Yaktın" isimli yeni bir single çıkaran Reyhan Karaca, şarkısı ve klibi hakkında verdiği röportajda hayat felsefesinin Monica Bellucci ile aynı olduğunu dile getirmiş.

İki gün önce "Sen Yaktın" isimli yeni bir single çıkaran Reyhan Karaca, şarkısı ve klibi hakkında verdiği röportajda hayat felsefesinin Monica Bellucci ile aynı olduğunu dile getirmiş.

'Tarz demişken, bana hep 'Monica Bellucci’ye çok benziyorsun' diyorlar. Benziyor muyuz bilmiyorum ama hayat felsefemiz aynı. Monica’nın da dediği gibi ‘20 yaşında güzel olmak doğaldır ama 40 yaşından sonra güzel kalabilmek sizin hayat tarzınızı gösterir. Ben de bu klibe tarzımı yansıttığımı düşünüyorum' demiş.

Ve bombayı patlatmış: "Belki de Türkiye’nin Monica Bellucci’si benimdir" açıklamasında bulunmuş! Yaş alsa da herhangi bir dokunuşa ihtiyaç duymayan Bellucci'nin aksine filtresiz fotoğraf paylaşmayan Reyhan Karaca bu iddiayla gelince dillere fena düştü tahmin edersiniz ki...

Ve bombayı patlatmış: "Belki de Türkiye’nin Monica Bellucci’si benimdir" açıklamasında bulunmuş! Yaş alsa da herhangi bir dokunuşa ihtiyaç duymayan Bellucci'nin aksine filtresiz fotoğraf paylaşmayan Reyhan Karaca bu iddiayla gelince dillere fena düştü tahmin edersiniz ki...

'Kendisine benzemiyor ki Bellucci'ye nasıl benzesin?' temalı yorumlar gecikmedi haliyle...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Buyurun kimler ne demiş beraber bakalım!👇

Buyurun kimler ne demiş beraber bakalım!👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın