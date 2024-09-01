Türkiye'nin Monica Bellucci'si Olduğunu İddia Etti: Estetiklerini Unutan Reyhan Karaca Dillere Fena Düştü!
Türkiye'nin Monica Bellucci'si Olduğunu İddia Etti: Estetiklerini Unutan Reyhan Karaca Dillere Fena Düştü!
Yeni single'ı 'Sen Yaktın' hakkında konuşan Reyhan Karaca, hayat felsefesinin Monica Bellucci'ninkiyle aynı olduğunu söyleyip klibinde de bunu yansıttığını vurguladı. Sonra da Türkiye'nin Monica Bellucci'si olabileceğini iddia etti! Son zamanlarda estetikleri ve filtreli fotoğraflarıyla öne çıkan Karaca, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü... 🙈
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90'lı yıllara "Sevdik Sevdalandık" şarkısıyla damgasını vuran, günümüzde de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Reyhan Karaca'yı tanıyorsunuzdur.
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Şimdilerde televizyon programlarında ve 90'lar ekibiyle sahnede izlediğimiz Karaca, özellikle son zamanlarda şarkılarından değişimiyle öne çıkıyor.
Hem kullandığı filtreler hem de onlar ne kadar "küçük dokunuşlar" dese de o kadar da küçük olmayan estetik müdahaleleriyle dillere düşen Reyhan Karaca, bu sefer de açıklamasıyla gündemde!
İki gün önce "Sen Yaktın" isimli yeni bir single çıkaran Reyhan Karaca, şarkısı ve klibi hakkında verdiği röportajda hayat felsefesinin Monica Bellucci ile aynı olduğunu dile getirmiş.
Ve bombayı patlatmış: "Belki de Türkiye’nin Monica Bellucci’si benimdir" açıklamasında bulunmuş! Yaş alsa da herhangi bir dokunuşa ihtiyaç duymayan Bellucci'nin aksine filtresiz fotoğraf paylaşmayan Reyhan Karaca bu iddiayla gelince dillere fena düştü tahmin edersiniz ki...
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Buyurun kimler ne demiş beraber bakalım!👇
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