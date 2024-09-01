Gülben Ergen'in 'Narin'i Bulun' Çağrısında Kur'an Kursu Detayına Takılan Kullanıcı İllallah Ettirdi!

Türkiye 12. gününde de canhıraş 8 yaşındaki Narin Güran'ı ararken bir X kullanıcısı, Gülben Ergen'in paylaşımlarındaki 'Kur'an kursu' detayına takıldı. Gülben Ergen'in Kur'an kursu vurgusuyla algı yaratmaya çalıştığını iddia eden kullanıcıya ünlü şarkıcıdan cevap gecikmedi.