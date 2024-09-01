Gülben Ergen'in 'Narin'i Bulun' Çağrısında Kur'an Kursu Detayına Takılan Kullanıcı İllallah Ettirdi!
Gülben Ergen'in 'Narin'i Bulun' Çağrısında Kur'an Kursu Detayına Takılan Kullanıcı İllallah Ettirdi!
Türkiye 12. gününde de canhıraş 8 yaşındaki Narin Güran'ı ararken bir X kullanıcısı, Gülben Ergen'in paylaşımlarındaki 'Kur'an kursu' detayına takıldı. Gülben Ergen'in Kur'an kursu vurgusuyla algı yaratmaya çalıştığını iddia eden kullanıcıya ünlü şarkıcıdan cevap gecikmedi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan 8 yaşındaki minik Narin Güran hala aranıyor.
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Aramaların 12. gününde Narin'den hala iz yok. Fakat her dakika yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında, kolundaki ısırık izleri sebebiyle ilk önce abi E.G. (18) gözaltına alınmış, izlerin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince serbest bırakılmıştı.
Soruşturma sürerken, abiden sonra bu sefer de Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G. gözaltına alınıştı. Durumun daha ciddi olduğu S.G.'nin olay gününde telefonundaki tüm aramaları ve yazışmaları silmesinden ve aracından alınan örneklerin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleşmesinden belli oldu. S.G.'nin işlemleri hala devam ederken geçtiğimiz saatlerde yeni bir gelişme daha yaşanmıştı.
Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülen aramalarda çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiindeki arazide arama çalışması gerçekleştirdi.
Olaya en başından beri hem Twitter (X) hem de Instagram hesabından tepki gösteren ünlülerden biri Gülben Ergen'di. Narin'le ilgili birçok paylaşım yapan Gülben Ergen'in Narin'in Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolduğu detayını vurgulaması bir sosyal medya kullanıcısını rahatsız etti.
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Gülben Ergen'in aşağıda tweetine takılan kullanıcı 👇
Ergen'e "Kur'an kursundan çıktıktan sonra kayboldu diye algı yapmaya çalışıyordun" diyerek çıkıştı.
12 gündür minicik bir kız çocuğu aranırken, kullanıcının hala konuyu neresinden aldığını görüp sinirlerine hakim olamayan Gülben Ergen'den ise cevap gecikmedi.
Gülben Ergen, kullanıcıya cevaben "Sen hasta mısın? Tedavi olsana!" dedi.
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