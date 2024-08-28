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Demet Akalın Günlerdir Kayıp Olan 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Kayboluşuyla İlgili Konuştu

Demet Akalın Günlerdir Kayıp Olan 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Kayboluşuyla İlgili Konuştu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 19:32 Son Güncelleme: 28.08.2024 - 19:46

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da 8 gündür haber alınamayan Narin Güran hakkında konuştu.

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Ülkenin gündeminde günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Narin Güran var.

Ülkenin gündeminde günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Narin Güran var.

En son evine yaklaşık 20 metre mesafede tespit edilen kan lekelerinin ve bölgede bulunan terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıkmıştı. Her ne kadar içimize su serpildiyse de Narin'in hala bulunamayışı tansiyonu giderek artırdı.

En son evine yaklaşık 20 metre mesafede tespit edilen kan lekelerinin ve bölgede bulunan terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıkmıştı. Her ne kadar içimize su serpildiyse de Narin'in hala bulunamayışı tansiyonu giderek artırdı.

Son görüntülerinde 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görülen Narin'in aramaları sürerken, Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi küçük kızın son görüldüğü yere gitmiş, programın muhabiri Büşra Seyis, Narin'in birlikte görüldüğü arkadaşlarına söylediği son sözlerini aktarmıştı.

Son görüntülerinde 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görülen Narin'in aramaları sürerken, Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi küçük kızın son görüldüğü yere gitmiş, programın muhabiri Büşra Seyis, Narin'in birlikte görüldüğü arkadaşlarına söylediği son sözlerini aktarmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ardından, arama çalışmaları kapsamında bugün 1 kişinin gözaltına alındığı haberi gelmiş, Didem Arslan tarafından gözaltına alınan kişinin abi Enes olduğu açıklanmıştı. Fakat Enes Güran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ardından, arama çalışmaları kapsamında bugün 1 kişinin gözaltına alındığı haberi gelmiş, Didem Arslan tarafından gözaltına alınan kişinin abi Enes olduğu açıklanmıştı. Fakat Enes Güran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz saatlerde ise TELE1 ana haber spikeri Burçin Atılgan'dan umutları yükselten bir iddia gelmişti. Atılgan, Narin'in bir aile bireyinin yanında olabileceğinden ve hayatta olma ihtimalinin de yüksek olabileceğini iddia etmişti.

İddianın tamamına da bu yazımızda yer vermiştik:

Tüm Türkiye, tek yürek Narin'in "bulundu" haberini duymayı beklerken, sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken acı olaya bir yorum da Demet Akalın'dan geldi.

Tüm Türkiye, tek yürek Narin'in "bulundu" haberini duymayı beklerken, sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken acı olaya bir yorum da Demet Akalın'dan geldi.
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Önce üzüntüsünü dile getiren ünlü şarkıcı 👇

Önce üzüntüsünü dile getiren ünlü şarkıcı 👇
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Narin Güran olayıyla ilgili fikrini, "idam cezası olsaydı..." sözleriyle dile getirdi.

Narin Güran olayıyla ilgili fikrini, "idam cezası olsaydı..." sözleriyle dile getirdi.
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Demet Akalın'ın "idam fikri" sosyal medya kullanıcılarının tepkisine sebep oldu.

Demet Akalın'ın "idam fikri" sosyal medya kullanıcılarının tepkisine sebep oldu.
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