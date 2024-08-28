Demet Akalın Günlerdir Kayıp Olan 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Kayboluşuyla İlgili Konuştu
Demet Akalın Günlerdir Kayıp Olan 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Kayboluşuyla İlgili Konuştu
Ünlü şarkıcı Demet Akalın da 8 gündür haber alınamayan Narin Güran hakkında konuştu.
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Ülkenin gündeminde günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Narin Güran var.
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En son evine yaklaşık 20 metre mesafede tespit edilen kan lekelerinin ve bölgede bulunan terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıkmıştı. Her ne kadar içimize su serpildiyse de Narin'in hala bulunamayışı tansiyonu giderek artırdı.
Son görüntülerinde 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görülen Narin'in aramaları sürerken, Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi küçük kızın son görüldüğü yere gitmiş, programın muhabiri Büşra Seyis, Narin'in birlikte görüldüğü arkadaşlarına söylediği son sözlerini aktarmıştı.
Ardından, arama çalışmaları kapsamında bugün 1 kişinin gözaltına alındığı haberi gelmiş, Didem Arslan tarafından gözaltına alınan kişinin abi Enes olduğu açıklanmıştı. Fakat Enes Güran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Tüm Türkiye, tek yürek Narin'in "bulundu" haberini duymayı beklerken, sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken acı olaya bir yorum da Demet Akalın'dan geldi.
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Önce üzüntüsünü dile getiren ünlü şarkıcı 👇
Narin Güran olayıyla ilgili fikrini, "idam cezası olsaydı..." sözleriyle dile getirdi.
Demet Akalın'ın "idam fikri" sosyal medya kullanıcılarının tepkisine sebep oldu.
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