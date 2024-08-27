Romantikliği Yapay Zekayla Yakalamaya Çalışan Sibil Çetinkaya'nın Şükrü'sünü Övdüğü Yazıda Foyası Ortaya Çıktı
Romantikliği Yapay Zekayla Yakalamaya Çalışan Sibil Çetinkaya'nın Şükrü'sünü Övdüğü Yazıda Foyası Ortaya Çıktı
Şükrü Özyıldız'la çıktığı Viyana tatilini bir mektup uzunluğunda anlatan, sevgilisini de övmelere doyamayan Sibil Çetinkaya'nın metni yapay zekaya yazdırdığı ortaya çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve yakışıklılığıyla nam salmış oyuncu Şükrü Özyıldız'ın başladığı günden beri gündemden düşmeyen aşkı bu kareyle patlak vermişti hatırlarsanız. 2023'e bomba gibi düşen aşk iddiası kısa bir süre içerisinde doğrulanmış, ikilinin aşık halleri de büyük gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çok uzun bir süre yalnızca Şükrü'nün uzuvlarını paylaşmaya ve kendisini gelebilecek tüm nazarlardan korumaya ant içen Sibil Çetinkaya, zaman içerisinde arada sırada da olsa beraber pozlarını paylaşmaya başladı.
E birbirinden -kelimenin tam anlamıyla- bir an olsun ayrılamaz hale gelen ikilinin beraber çıktıkları tatilleri, davetlerdeki uyumlarını ve aşk dolu jestlerini gördükçe orta yerimizden çatladık, "aşk böyle bir şey herhalde" dedik.
Aşklarıyla herkesin dikkatini çeken çift, bu sefer de son tatilleriyle gündem oldu. Daha doğrusu Sibil Çetinkaya'nın son tatillerinde çektikleri fotoğraflardan oluşan gönderisine düştüğü notla...
@blogyagmuru3'ün şahin gözleri sağ olsun bunu da kaçırmadık! Çetinkaya'nın Şükrü'süne aşkını haykırdığı ve tatili övdüğü uzun notunu yapay zekaya yazdırdığı ortaya çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sibil tabii ki hızlı davrandı, hemencecik düzenleyiverdi ama olan oldu! Artık herkes görmüş bulundu 🙈 Yorumlar da aynen gecikmedi tabii...
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın