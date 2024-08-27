Yine Sinirleri Hoplattı: Hemcinslerine Sataşmaktan Bıkmayan Tuğba Ekinci Bu Sefer de Hande Erçel'i Hedef Aldı!
Yine Sinirleri Hoplattı: Hemcinslerine Sataşmaktan Bıkmayan Tuğba Ekinci Bu Sefer de Hande Erçel'i Hedef Aldı!
Çiğdem Akman ile En'ler programına konuk olan Tuğba Ekinci yine şaşırtmadı. Hemcinslerine sataşmaktan geri adım atmayan Tuğba Ekinci, bu sefer spesifik bir isimi hedef aldı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşkını masaya yatırdı.
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"O Şimdi Asker" şarkısıyla hepimizin hayatına hızlı bir giriş yapan Tuğba Ekinci, sivri dili ve radikal açıklamalarıyla sık sık dikkat çekiyor biliyorsunuz.
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Konuk olduğu tüm televizyon ve YouTube programlarında da ana konusu kadınları eleştirmek ve aşağılayan yorumlarda bulunmak oluyor maalesef.
Konuya geçmeden önce sizler için birkaç örnek bırakalım. Malum, Ekinci'nin ne Sıla ve Ahmet Kural konusunda yaptığı "dayak yemek istemeyen kadın yemez yorumu", ne Esin Çepni meselesinde aldatan eş için kurduğu "İki üç senede bir kadın değiştirecek belki ne var bunda?" cümlesi, ne de tüm kadınları hedef alarak yaptığı "Türk erkekleri bıktı kadınlardan, nefret ettiler. Yazan kadından nefret ediyorlar. Erkeklerin merakı bitti. Kadınlarımız hala aç" analizi unutulacak gibi değil.
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Ve şimdi dönelim ana meseleye! Şaşırmayacaksınız ama bu sefer de Çiğdem Akman ile En'ler programına konuk olan Tuğba Ekinci, yine kadınları hedef aldı. Hatta spesifik olarak bir kadını ve yaşadığı aşkı hedef aldı: Hande Erçel...
Erçel'in Hakan Sabancı'yla iki yılı aşkın süredir yaşadığı aşkı masaya yatıran Ekinci, önce "Holdingi olan bir çocuğun ailesinin oğluyla birliktesin, farz et olmadı ondan sonra nereye? Hani herkes finali bekliyor ya şimdi "inşallah evlenirler" falan. Evlenmedin mi ne olacak? Kullanılmış gibi olacak. Ne gerek var? Evlenemezsen onu derler" dedi.
Ardından, "Nereye şey edicen? George 'Koloni' ile mi flört edeceksin? Onun bir üstü ne olacak? Ne kaldı?" diyerek Hakan'ı yüceltip, Hande'nin de olur da evlenemezse diye aşkını gizli saklı yaşaması gerektiğini savundu.
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