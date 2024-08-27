Yine Sinirleri Hoplattı: Hemcinslerine Sataşmaktan Bıkmayan Tuğba Ekinci Bu Sefer de Hande Erçel'i Hedef Aldı!

Çiğdem Akman ile En'ler programına konuk olan Tuğba Ekinci yine şaşırtmadı. Hemcinslerine sataşmaktan geri adım atmayan Tuğba Ekinci, bu sefer spesifik bir isimi hedef aldı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşkını masaya yatırdı.