Bunca Zaman Boşa Üzülmüşüz: Merve Boluğur'un "Aldattım" İtirafı Murat Dalkılıç'ı Yıllar Sonra Temize Çıkardı!
Bunca Zaman Boşa Üzülmüşüz: Merve Boluğur'un "Aldattım" İtirafı Murat Dalkılıç'ı Yıllar Sonra Temize Çıkardı!
Senelerce Murat Dalkılıç'ın ihaneti sebebiyle toparlanamadığı düşünülen Merve Boluğur'un Enes Batur'un programına katılıp yalan makinasına bağlandığı anlar yeniden gündeme oturdu. Boluğur'un aldatma itirafı ve aldatmakla ilgili savunduğu fikirler, sosyal medya kullanıcılarına 'e Merve aslında karmayı yaşamış' dedirtti.
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Hayatımıza Acemi Cadı'daki saf Ayşegül rolüyle giren, zaman içerisinde de radikal değişimler geçiren Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor biliyorsunuz.
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Tüm bu dağılmışlığının, mod değişikliklerinin ve oyunculuğa küsmesinin arkasındaki yegane sebebin ise Murat Dalkılıç'la yaşadığı büyük aşkın sonunda gelen boşanma olduğu düşünülüyor.
Bilmeyenler veya hatırlamayanlar için özet geçelim, bu ikili 2015 yılında evlenip milyonların favorisi haline gelmişti. 2017'de yılında ise gündeme boşanmaları ve gerekçesi oturmuştu. Merve Boluğur'un, Murat Dalkılıç'ı bir tartışma sonrası yakın arkadaşı Eser Yenenler'le beraber eve partiye çağırdıkları kadınlar yüzünden ihanetle suçladığı iddia edilmişti.
Tam olarak bu sebeple aşka yazık edenin Murat Dalkılıç olduğuna inanılmış ve hatta sırf bu sebeple antileri türemişti kendisinin. Senelerce Merve korunurken Murat Dalkılıç da bir o kadar yerin dibine sokuldu.
Fakat geçtiğimiz dakikalarda tüm bu algıyı değiştirecek, seneler öncesinden kalma bir video yeniden gündem oldu. Enes Batur'un programına katılıp yalan makinasına bağlanan Merve Boluğur'un "aldatma" itirafı ve bunu dünyanın en doğal şeyiymiş gibi lanse edişi, "noluyoruz ya bunca yıl boşuna mı korumuşuz?" dedirtti...
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