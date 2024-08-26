Bunca Zaman Boşa Üzülmüşüz: Merve Boluğur'un "Aldattım" İtirafı Murat Dalkılıç'ı Yıllar Sonra Temize Çıkardı!

Senelerce Murat Dalkılıç'ın ihaneti sebebiyle toparlanamadığı düşünülen Merve Boluğur'un Enes Batur'un programına katılıp yalan makinasına bağlandığı anlar yeniden gündeme oturdu. Boluğur'un aldatma itirafı ve aldatmakla ilgili savunduğu fikirler, sosyal medya kullanıcılarına 'e Merve aslında karmayı yaşamış' dedirtti.