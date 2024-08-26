Aynı Surat, Aynı Hava: Dört Abisi Olan Mert Ramazan Demir'in Doktor Abisiyle Benzerliğine Şok Olacaksınız!
Aynı Surat, Aynı Hava: Dört Abisi Olan Mert Ramazan Demir'in Doktor Abisiyle Benzerliğine Şok Olacaksınız!
Oldukça kalabalık bir aileden gelen, 4 ağabeyi, bir ablası olan Mert Ramazan Demir'in doktor abisi Melik Demir'le benzerliği ağızları açık bıraktı!
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Başta Yalı Çapkını olmak üzere, kısa bir sürede yer aldığı projelerle parlayan Mert Ramazan Demir, kaşları, yakışıklılığı, aurası ve özel hayatıyla sık sık gündem olan isimlerden.
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Dizi setinde aşık olup tarihin aşk üçgenine imza atan, Mert Yazıcıoğlu'yu da resimden çıkaran Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir uzun zamandır gelgitli bir aşk yaşıyor biliyorsunuz. Son durum yine ayrılık, İspanya tatilinden sonra ayrıldı aşıklar. Yakındır ya barışırlar ya da bir olay çıkarırlar orası kesin.
Fakat tüm bunların yanında kalabalık ailesiyle de gündeme oturuyor Mert Ramazan Demir. Aslen Vanlı olan oyuncu, 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü. 4 tane ağabeyi bir de ablası var.
Belki denk gelmişsinizdir, sık sık ailesiyle fotoğraflarına denk geldiğimiz Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz sene abisi Zafer ve eşinin acısıyla gündeme oturmuştu.
Kendisi bu sefer de bir diğer abisi Melik Demir'le dikkat çekti! Mert Ramazan Demir'le aynı hava ve simaya sahip olan abisinin benzerliği şaşırttı.
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Ayrıca kendisinin doktor olduğu da öğrenildi.
Saç modelini değişsek, Mert Ramazan Demir'in dublörünü oynamaya çok müsait bizce!
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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