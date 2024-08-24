Herkes Körpe, Herkes Ergen: Tatlıtuğ'dan Sarıkaya'ya Ünlülerin Liseli Hallerini Görünce Şok Olacaksınız!
Herkes Körpe, Herkes Ergen: Tatlıtuğ'dan Sarıkaya'ya Ünlülerin Liseli Hallerini Görünce Şok Olacaksınız!
@yapayzekacannn son paylaşımıyla gündeme oturmayı yine başardı! Bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ'dan Serenay Sarıkaya'ya ünlüleri liseli yılları geri gönderdi!
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Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Artık hayal bile edemeyeceğimiz olasılık ve ihtimalleri oldurabiliyor, gerçekleşselerdi nasıl olurdu görebiliyor veya duyabiliyoruz!
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E haliyle her gün yeni cin fikirler üretiliyor. Vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerin içine sokmaya birçok ilgi çekici proje sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düşüyor.
Bugün de gündemimizde sık sık yapay zeka içerikleriyle dikkat çeken @yapayzekacannn adlı kullanıcının son paylaşımı var! Şimdi hazırsanız, sizi birkaç ismin körpecik ergen haline, liseli yıllarına ışınlıyoruz!
Burak Özçivit
Afra Saraçoğlu
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Kıvanç Tatlıtuğ
Fahriye Evcen
Çağatay Ulusoy
Serenay Sarıkaya
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