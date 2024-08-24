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Herkes Körpe, Herkes Ergen: Tatlıtuğ'dan Sarıkaya'ya Ünlülerin Liseli Hallerini Görünce Şok Olacaksınız!

Herkes Körpe, Herkes Ergen: Tatlıtuğ'dan Sarıkaya'ya Ünlülerin Liseli Hallerini Görünce Şok Olacaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 18:49

@yapayzekacannn son paylaşımıyla gündeme oturmayı yine başardı! Bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ'dan Serenay Sarıkaya'ya ünlüleri liseli yılları geri gönderdi!

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Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Artık hayal bile edemeyeceğimiz olasılık ve ihtimalleri oldurabiliyor, gerçekleşselerdi nasıl olurdu görebiliyor veya duyabiliyoruz!

Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Artık hayal bile edemeyeceğimiz olasılık ve ihtimalleri oldurabiliyor, gerçekleşselerdi nasıl olurdu görebiliyor veya duyabiliyoruz!

E haliyle her gün yeni cin fikirler üretiliyor. Vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerin içine sokmaya birçok ilgi çekici proje sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düşüyor.

E haliyle her gün yeni cin fikirler üretiliyor. Vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerin içine sokmaya birçok ilgi çekici proje sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düşüyor.

Yapay zekanın aklımızı başından aldığı birkaç içeriği sizlerle şöyle paylaşalım 👇

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Bugün de gündemimizde sık sık yapay zeka içerikleriyle dikkat çeken @yapayzekacannn adlı kullanıcının son paylaşımı var! Şimdi hazırsanız, sizi birkaç ismin körpecik ergen haline, liseli yıllarına ışınlıyoruz!

Bugün de gündemimizde sık sık yapay zeka içerikleriyle dikkat çeken @yapayzekacannn adlı kullanıcının son paylaşımı var! Şimdi hazırsanız, sizi birkaç ismin körpecik ergen haline, liseli yıllarına ışınlıyoruz!

Burak Özçivit

Burak Özçivit

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu
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Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Favoriniz kim? Hadi yorumlarda buluşalım!

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