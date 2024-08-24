Ha Gayret: Aslı Enver'in Konuşmaya Pek Hevesli Kızının Dayısına "Bıy Bıy" Gününü Anlattığı Anlar Kalp Eritti!
Ha Gayret: Aslı Enver'in Konuşmaya Pek Hevesli Kızının Dayısına "Bıy Bıy" Gününü Anlattığı Anlar Kalp Eritti!
Aslı Enver'in geçtiğimiz günlerde teyzesine yaptığı cilvelerle gündeme oturan dünya güzeli kızı Elay, bu sefer de dayısı Akın Enver'e derdini 'bıy bıy bıy' anlattığı anlarla gündeme oturdu!
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2022 yılının sürpriz evlilik haberi doğallığı ve samimiyetiyle nam salmış güzel oyuncu Aslı Enver'den gelmişti hatırlarsanız! Berkin Gökbudak'la dünyaevine giren Enver, kısa bir süre sonra da hamilelik haberini duyurup geçen sene 4 Temmuz'da minik kızını kucağına almıştı!
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Yüzünü 6. ayına girdiğinde gördüğümüz Elay'a hepimiz hayran kaldık🧿 E ne yalan söyleyelim, o zamandan beri de dünya güzeli anne Aslı Enver'i dünya güzeli kızıyla konuştuk hep!
Her pozu ve videosuyla kalbimizi eriten Elay geçtiğimiz günlerde teyzesi Anıl Enver'e yaptığı cilvelerle kalp eritmişti hatırlarsanız...
Sıra bu sefer de dayısı Akın Enver'e geldi! Büyümesine anbean şahitlik ettiğimiz Elay, Aslı Enver'in erkek kardeşinin kucağında "bıy bıy bıy" gününü anlattığı anlarla kalp eritti!
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