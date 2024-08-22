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Daha Ne Gelebilir Diye Düşünürken Her Seferinde Bir Adım Fazlasını Anlatan Teoman'dan Kur'an Kursu İtirafı!

Daha Ne Gelebilir Diye Düşünürken Her Seferinde Bir Adım Fazlasını Anlatan Teoman'dan Kur'an Kursu İtirafı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 22:28

Teoman'ın OT TV'ye verdi röportajdan bir kesit daha gündem oldu! Kur'an kursu ve aile itirafında bulunan, 'muhafazakar kültüre tu kaka diyenlerden' olmadığını dile getirdi!

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Türk Rock müziğine adını altın harflerle yazdıran, koca bir nesli de kendine aşık eden Teoman'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Türk Rock müziğine adını altın harflerle yazdıran, koca bir nesli de kendine aşık eden Teoman'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Şarkılarıyla hepimizin hayatında koca bir yer etmiş, serseri doğduğuna ve serseri öleceğine sadece kendini değil milyonları da inandırmış Teoman, şimdilerde o eski "kötü çocuk" hallerinden pek uzak biliyorsunuz.

Şarkılarıyla hepimizin hayatında koca bir yer etmiş, serseri doğduğuna ve serseri öleceğine sadece kendini değil milyonları da inandırmış Teoman, şimdilerde o eski "kötü çocuk" hallerinden pek uzak biliyorsunuz.

Muhabirlere verdiği esprili cevaplarla, ödül gecelerinde yaptığı enteresan ve tatlı açıklamalarla tüm gözleri üzerine çeken Teoman adeta yaş aldıkça şerbetleniyor ve ne yalan söyleyelim bu hali de ayrı bir karizmatik duruyor!

Muhabirlere verdiği esprili cevaplarla, ödül gecelerinde yaptığı enteresan ve tatlı açıklamalarla tüm gözleri üzerine çeken Teoman adeta yaş aldıkça şerbetleniyor ve ne yalan söyleyelim bu hali de ayrı bir karizmatik duruyor!

Ayrıca son zamanlarda sık sık YouTube programlarına konuk olup röportaj da veriyor kendisi. O rahat tavırları, hayatı boş vermişliği sağ olsun her biri de mutlaka gündem oluyor.

Ayrıca son zamanlarda sık sık YouTube programlarına konuk olup röportaj da veriyor kendisi. O rahat tavırları, hayatı boş vermişliği sağ olsun her biri de mutlaka gündem oluyor.

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gündür de OT TV'ye verdiği röportajın kesitler her yerde dolaşıyor!

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gündür de OT TV'ye verdiği röportajın kesitler her yerde dolaşıyor!
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Geçen gün Nusret hakkında sarf ettiği "Ben mesela kişilik olarak etçi Nusret'ten nefret eden insan tipinden değilim. Zenginleri s*kiyor, beni s*kmiyor" sözleriyle dikkat çeken Teoman, şimdi de yine aynı röportajda yaptığı "Kur'an kursu" ve aile itirafıyla gündeme oturdu.

Geçen gün Nusret hakkında sarf ettiği "Ben mesela kişilik olarak etçi Nusret'ten nefret eden insan tipinden değilim. Zenginleri s*kiyor, beni s*kmiyor" sözleriyle dikkat çeken Teoman, şimdi de yine aynı röportajda yaptığı "Kur'an kursu" ve aile itirafıyla gündeme oturdu.

"Ben Kur'an kursuna da gittim" itirafında bulunan Teoman, "benim ailemin yarısı muhafazakardır, anneannem, babaannem beş vakit namazında insanlardı, o kültürü severim açıkçası" dedi. Ve ekledi: "Muhafazakar kültüre tü kaka diyenlerden değilim!"

"Ben Kur'an kursuna da gittim" itirafında bulunan Teoman, "benim ailemin yarısı muhafazakardır, anneannem, babaannem beş vakit namazında insanlardı, o kültürü severim açıkçası" dedi. Ve ekledi: "Muhafazakar kültüre tü kaka diyenlerden değilim!"

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