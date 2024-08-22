Modernlik mi Gönderme mi? Şeyma Subaşı Düğüne Günler Kala Çağla Altunkaya'nın Yer Aldığı Gönderiyi Beğendi!
Modernlik mi Gönderme mi? Şeyma Subaşı Düğüne Günler Kala Çağla Altunkaya'nın Yer Aldığı Gönderiyi Beğendi!
Geçtiğimiz günlerde aynı partide denk gelen Şeyma Subaşı ve Çağla Altunkaya arasında beklenmedik bir gelişme daha yaşandı. Acun Ilıcalı'yla düğüne günler kala, Çağla Altunkaya'nın da yer aldığı bir paylaşıma kalp bırakan Şeyma Subaşı kafa karıştırdı!
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Yıllar önce magazine damgasını vuran, uzunca bir süre de gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı aşkını bilmeyeniniz yoktur. Kızları doğduktan yıllar sonra, oldukça karmaşık bir boşanma davası sonrasında 2017 yılında evlenen ikili, 2018 yılında da 9 yıllık ilişkilerine temelli son vermişti.
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Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'yla ilişkisi bitti ama hayatımızdan hiç çıkmadı kendisi! Özel hayatıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla yakın mercek takip edilen isimlerden biri haline geldi.
Öte yandan Acun Ilıcalı ise Şeyma Subaşı'dan birkaç sene sonra gönlünü Çağla Altunkaya'ya kaptırdı. Bu sefer gözlerden daha uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden medya patronu yaklaşık 4.5 yıldır Altunkaya'yla beraber.
Hatta belki denk gelmişsinizdir, şimdi düğün için geri sayım yapıyorlar! Acun Ilıcalı'nın 5 Eylül'de Çağla Altunkaya'yla yeniden nikah masasına oturması heyecanla bekleniyor.
Şimdi gelelim asıl konuya! Şeyma Subaşı ve Çağla Altunkaya sık sık aynı mekanlarda denk geliyor biliyorsunuz. Ortamları birbirinden çok uzak değil yani. Geçtiğimiz günlerde de düğün haberinin hemen akabinde aynı partide eğlenirken görüntülenmişlerdi.
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Düğüne günler kala Şeyma Subaşı'dan beklenmedik bir hamle daha geldi. Gerçi Şeyma Subaşı bu, her şey beklenir kendisinden fakat modernlikten midir yoksa başka bir amaç mı güdüyordu bilinmez, Altunkaya'nın olduğu bir gönderiye kalp bırakıverdi kendisi!
Magazin Gözü'nün gözünden kaçmayan detay ise sosyal medyada "yine bir şey oluyor ama hadi bakalım" tepkisinin verilmesine sebep oldu. Bakalım daha neler göreceğiz!
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