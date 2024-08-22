Modernlik mi Gönderme mi? Şeyma Subaşı Düğüne Günler Kala Çağla Altunkaya'nın Yer Aldığı Gönderiyi Beğendi!

Geçtiğimiz günlerde aynı partide denk gelen Şeyma Subaşı ve Çağla Altunkaya arasında beklenmedik bir gelişme daha yaşandı. Acun Ilıcalı'yla düğüne günler kala, Çağla Altunkaya'nın da yer aldığı bir paylaşıma kalp bırakan Şeyma Subaşı kafa karıştırdı!