Eski ve Müstakbel Eş Pişti Oldu: Şeyma Subaşı ve Çağla Altunkaya Aynı Yerde Yarınlar Yokmuşçasına Partiledi!
Eski ve Müstakbel Eş Pişti Oldu: Şeyma Subaşı ve Çağla Altunkaya Aynı Yerde Yarınlar Yokmuşçasına Partiledi!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve müstakbel eşi Çağla Altunkaya aynı partide pişti oldu!!
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Yıllar önce magazine damgasını vuran, etkisini de çok uzun kaybetmeyen bir aşk yaşandı biliyorsunuz! Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, kızları doğduktan yıllar sonra, oldukça karmaşık bir boşanma davası sonrasında 2017 yılında evlenmiş, 2018 yılında da 9 yıllık ilişkilerine temelli son vermişti.
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Boşanmadan sonra Şeyma Subaşı gündemden hiç düşmedi. Aksine attığı her adım, yaşadığı her aşk ayrı olay oldu. Düzenli olarak takip edilen ve merak edilen sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi kendisi!
Öte yandan Acun Ilıcalı ise Şeyma Subaşı'ndan sonra kalbini Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırdı. 4 yıldır aşk yaşayan ikili, ilişkilerini gözden uzak yaşamayı tercih etti. Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraflar vesilesiyle birçok anlarına tanıklık ettik fakat Şeyma Subaşı ile olduğu kadar medyatik bir ilişki olmadı bu.
Geçtiğimiz günlerde ise uzun süredir beklenen haber nihayet gelmişti. Belki denk gelmişsinizdir, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın 5 Eylül'de nikah masasına oturacağı haberi hızla yayıldı.
Birkaç saat önce bir pişti yaşandı! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Çağla Altunkaya'nın aynı etkinlikte partilediği ortaya çıktı. Hikayeler, alışık olduğumuz üzere Şeyma Subaşı'dan geldi!
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Asılı duran bu koca buluta dikkatinizi çekmek istiyoruz...☝️Çünkü saatler sonra partide bulunan bir başka kullanıcı @nurmagazins vesilesiyle Çağla Altunkaya'nın da orada olduğunu ortaya çıkardı!
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