"Bu Ne Ego?" Sertab Erener'in Şarkısını Bilmedikleri İçin Seyirciye Sinirlenip Azarladığı İddia Edildi!
"Bu Ne Ego?" Sertab Erener'in Şarkısını Bilmedikleri İçin Seyirciye Sinirlenip Azarladığı İddia Edildi!
Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/konseri-...
OdaTV'nin haberi ve bir seyircinin mesajına göre, Sertab Erener'in son konserinde yeni şarkısı 'Bipolar'ı bilmeyen ve tekrar söylemesine istekli olmayan seyircilere sinirlenip azarladığı iddia edildi.
KAYNAK: OdaTV
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Hayatımıza gencecik bir kızken girip eşsiz sesiyle parlayan ve yıllar içinde hepimizin kalbine derinden dokunan şarkılara imza atan Sertab Erener, geçtiğimiz aylarda en çok aniden yaptırdığı estetiklerle...
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Ve konuk olarak sahne aldığı Eurovision 2024'te "Everyway That I Can"i söyleyerek hepimizi geçmişe ışınladığı anlarla gündeme damga vurmuştu.
Birkaç hafta önce "Bipolar" isimli yeni şarkısını çıkaran ve konserlerine de hız kesmeden devam eden Erener hakkında, geçtiğimiz saatlerde ilginç ve pek de hoş olmayan bir iddia ortaya atıldı.
Sertab Erener'in konserine giden bir seyircinin paylaşımıyla haber yapan OdaTV, ünlü şarkıcının seyircileri şarkısını bilmediği için azarladığını iddia etti.
İddiaya göre, kapanışı yeni şarkısı "Bipolar"la yapmak isteyen Erener, seyirciden çıt çıkmayınca rahatsız oldu ve sinirlenip seyirciye "bilmiyorsanız da öğrenin beni sinirlendirmeyin" diyerek bağırdı. Bunun üzerine seyirciler de konseri birer birer terk etti.
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Bir de hiçbir konudan uzak duramayan ve mutlaka orada beliren Sevda Türküsev'den "doğruysa eğer 'bu ne ego?'" yorumu...
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