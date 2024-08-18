Afra Saraçoğlu'nun Arkadaşlarıyla Çektiği Videoda Girdiği Kendini Öne Çıkarma Çabası Dillere Fena Düştü!
Afra Saraçoğlu'nun Arkadaşlarıyla Çektiği Videoda Girdiği Kendini Öne Çıkarma Çabası Dillere Fena Düştü!
Afra Saraçoğlu'nun Bodrum tatilinde kız arkadaşlarıyla çektiği videoda kendini öne çıkardığı anlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Yalı Çapkını'nda fırtınalar estirip, bir de üstüne gerçek hayatta birbirlerine vurularak tarihin aşk üçgenine imza atan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, uzunca bir süredir gündemden bir an olsun düşmüyor biliyorsunuz.
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Dizi sezon finali yapar yapmaz rotayı beraberce İspanya'ya çeviren çift, ülkeye döndükten kısa bir süre sonra ayrılık haberiyle gündeme gelmişti hatırlarsanız. Artık bu kaçıncı barışmadan sonraki kaçıncı ayrılık biz sayamadık ama huy haline getirdiler, o yüzden kabullenmek de çok zor olmadı!
Ayrılıktan sonra farklı farklı yerlerde tatile hız kesmeden devam eden ikili, birçok kez muhabirler tarafından görüntülense de aşka dair tek kelime etmeme dönemine dönüş yaptı.
Belki denk gelmişsinizdir, Afra Saraçoğlu en son Bodrum'da kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilde güneşlenirken kameralara yansıyan mimikleriyle gündeme oturmuştu.
Kendisi bu sefer de kız arkadaşlarıyla çektikleri videoda kendini öne çıkarma çabasıyla yaptığı hareketlerle dikkat çekti... 🙈 Buyurun, önce bir izleyelim!
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Tam olarak hangi anın dillere düştüğünü de şöyle bırakıp...
Yorumlara geçelim! 🙈
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