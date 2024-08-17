Afra Saraçoğlu'nun Mutsuzluğu Her Halinden Belli Olan Tatil Görüntüleri "Ayrılık Yaramadı Galiba" Dedirtti
Afra Saraçoğlu'nun Mutsuzluğu Her Halinden Belli Olan Tatil Görüntüleri "Ayrılık Yaramadı Galiba" Dedirtti
Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Afra Saraçoğlu'nun mutsuzluğu yüzünden akan pozları 'ayrılık yaramadı galiba' dedirtti.
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Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Seyran karakteriyle kimileri tarafından çok beğenilen kimileri tarafından ise çok eleştirilen Afra Saraçoğlu, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'nın bir başka oyuncusu Mert Ramazan Demir ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkisiyle de çok konuşuldu.
Son olarak birlikte İspanya tatiline çıkan ve aşklarına tam gaz devam eden çift, geçtiğimiz ay birbirlerini takipten çıkarak ayrılık iddialarını gündeme getirmişlerdi hatırlarsanız. O günden itibaren kameralar tarafından ayrı görüntülenen Saraçoğlu ve Demir, ilişkileri hakkında herhangi bir yorumda bulunmasalar da ayrılığı da bir bakıma doğruladılar!
Ayrılığın ardından tatiline hız kesmeden devam eden Saraçoğlu, şimdilerde kız arkadaşları ile Bodrum'un tadını çıkartıyor. Çıkartıyor çıkartmasına ama ünlü oyuncunun yüzü tatilde bile gülmüyor!
Gazete Magazin kameralarına yakalanan Afra Saraçoğlu'nun mutsuzluğunu görenler ise bu üzüntünün sebebini Mert Ramazan Demir'e yormadan edemiyor!
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Gelin Afra Saraçoğlu'nun mutsuz tatil görüntülerine sosyal medya kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım!
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