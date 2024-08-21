Muhabir İnatla Sordu: Cansu Dere Önce 'Aşkın Hayattaki Yeri' Dersi Verdi, Sonra "Zekadan" Vurdu!

Uzunca bir süredir hayatında kimse olmayan güzel oyuncu Cansu Dere, 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülendi. Herhangi yeni bir proje için henüz el sıkışmadığını belirten Dere, özel hayat sorularına önce aşk hayatı dersi vererek cevap verdi, sonra da zekadan vurdu!