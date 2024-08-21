Muhabir İnatla Sordu: Cansu Dere Önce 'Aşkın Hayattaki Yeri' Dersi Verdi, Sonra "Zekadan" Vurdu!
Muhabir İnatla Sordu: Cansu Dere Önce 'Aşkın Hayattaki Yeri' Dersi Verdi, Sonra "Zekadan" Vurdu!
Uzunca bir süredir hayatında kimse olmayan güzel oyuncu Cansu Dere, 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülendi. Herhangi yeni bir proje için henüz el sıkışmadığını belirten Dere, özel hayat sorularına önce aşk hayatı dersi vererek cevap verdi, sonra da zekadan vurdu!
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Uzun yıllar önce hayatımıza giren ama en çok da efsane dizi Ezel'deki Eyşan performansıyla hafızalara kazınan Cansu Dere'yi anlatmaya gerek yok herhalde!
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Kendisi senelerdir birçok başarılı yapımda rol alan ve başarılı oyunculuğuyla daima takdir edilen isimlerden biri biliyorsunuz! Bir de güzelliği var ki seneler geçse de kaybolmuyor hatta seneler yarıyor ona, hep daha da güzelleşiyor Cansu Dere!
En son Sadakatsiz'de izlediğimiz, zarafeti ve asaletiyle öne çıkan oyuncunun aşk hayatı ise bu güzelliğe kıyasla fazla durgun.
Daha önce adı Okan Bayülgen, Cem Yılmaz ve Metin Akdülger'le anılan Cansu Dere çok uzun süredir aşka kapılarını kapatmış durumda.
Keyfi de gayet yerinde! Yalnızlığını sevdiğini ve önemli olanın insanın kendisini sevmesi olduğunu defalarca kez söyleyen Cansu Dere, geçtiğimiz saatlerde 2. Sayfa muhabirlerine röportaj verdi. Uzun bir süre sonra görüntülenen güzel oyuncuya önce bu sezon herhangi bir projede yer alıp almayacağı soruldu.
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Bu sezon için henüz hiçbir projede el sıkışmadığını belirten Cansu Dere, hazır fırsatını bulmuşken bir de özel hayat sorularıyla köşeye sıkıştırıldı tabii!
"Sizi yalnız görmek bizi üzüyor" diyen muhabire, "Çok manasız bir şeyde beni görmek sizi daha çok üzebilirdi. İnsanın kendisinin mutlu olması başka bir şey, tabii ki yanında bir yol arkadaşı olursa ne güzel. Ama hiçbir şeye mecburiyeti yoktur insanın bence olmamalı da" dedi. Sizi etkilemenin bir kriteri var mı sorusunda ise muhabiri zekadan vurdu 😂 "Hepimiz için zeka çok önemlidir" açıklamasında bulundu!
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