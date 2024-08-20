"Bize Her Şey Müstahak": Tahliye Olan Dilan Polat'ın Takipçi Sayısının 500 Bin Kişi Artması Çileden Çıkarttı!
"Bize Her Şey Müstahak": Tahliye Olan Dilan Polat'ın Takipçi Sayısının 500 Bin Kişi Artması Çileden Çıkarttı!
19 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat'ın takipçi sayısı bir günde 500 bin arttı... Durumu gören sosyal medya kullanıcıları iki çift laf etmeden geçemedi!
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9 aydır süregelen Polat davası ilk yarısı 19 Ağustos'ta tamamlandı ve puan da Polatların hanesine yazdı biliyorsunuz.
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40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, 4 Kasım'da da kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan ve 9 aydır cezaevinde olan Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
Cezaevinden çıkar çıkmaz ülkenin gündemine ilk günkü gibi oturmayı başaran Dilan Polat'ın her adımı en ince detayına kadar masaya yatırıldı. Son hali ayrı şok ederken, bugün koştura koştura Engin'ini ziyarete gitmesi de ayrı olay oldu.
Dilan Polat'ın bu gece de başka bir meseleyle sansasyon yaratmasını bekliyorduk ki Engin ziyaretinden sonra sesi soluğu kesildi kendisinin. Fakat başka bir şey dikkat çekti, biraz da tat kaçırdı!
Dilan Polat'ın cezaevine girdikten sonra 6 milyona düşen takipçi sayısı yalnızca bir gün içinde 500 bin kişi eklenerek arttı... Dilan'a gösterilen ilgiyi gören sosyal medya kullanıcıları yerinde duramadı tabii.
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Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım.
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