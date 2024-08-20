Engin'in Talimatları Çok Net: Tahliye Olur Olmaz Ziyarete Koşan Dilan Polat'a Kocası Yasak Üstüne Yasak Koydu

Magazin Burada'nın haberine göre, Dilan Polat cezaevinden tahliye olur olmaz, ilk iş olarak eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Aylar süren ayrılığın ardından birbirlerine kavuşan çiftin uzun süre gözyaşı döktüğü belirtildi. Bu duygusal anların ardından, Engin Polat’ın eşine talimat niteliğindeki sözleri olay oldu!