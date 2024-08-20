Engin'in Talimatları Çok Net: Tahliye Olur Olmaz Ziyarete Koşan Dilan Polat'a Kocası Yasak Üstüne Yasak Koydu
Engin'in Talimatları Çok Net: Tahliye Olur Olmaz Ziyarete Koşan Dilan Polat'a Kocası Yasak Üstüne Yasak Koydu
Magazin Burada'nın haberine göre, Dilan Polat cezaevinden tahliye olur olmaz, ilk iş olarak eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Aylar süren ayrılığın ardından birbirlerine kavuşan çiftin uzun süre gözyaşı döktüğü belirtildi. Bu duygusal anların ardından, Engin Polat’ın eşine talimat niteliğindeki sözleri olay oldu!
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Kasım ayının başında kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi birçok suçtan dolayı yapar topar ceza evine gönderilen Dilan ve Engin Polat çifti gündemi sallamış, çiftin sevenleri neye uğradığını şaşırmıştı hatırlarsanız.
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Yaklaşık 10 aydır tutuklu kalan Dilan Polat yine ani bir kararla geçtiğimiz gün tahliye edilmiş ve hem ailesine hem de sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı.
Dilan Polat'ın tahliye kararı, adaletsizlik ve adalet arayışı arasında geniş bir yelpazede yorumlandı tabii! Bazıları bu kararı adaletsizliğin zirvesi olarak değerlendirirken, bazıları ise sevindirici bir gelişme olarak gördü.
Cezaevinden çıkar çıkmaz Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'nun, "Dilan'a telefon yasak bundan sonra" şeklindeki talimatı ayrı olay olmuş sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü!
Ardından ablası Sıla Doğu ve çocuklarıyla evine dönen Polat, fırsat kaybetmeden sosyal medyada paylaşılmaya başlanmıştı.
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Tahliyenin ardından, Dilan Polat Çekmeköy'deki evine dönmek yerine ablası Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evinde kalmayı tercih etti. Ancak, uyanır uyanmaz, aylardır hasret kaldığı aşkı Engin’e koşan Dilan Polat'ın özgürlüğüne kavuşmasının ardından yaşadığı yoğun duygular ve özlemi kameralara yansıdı.
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ı ziyaret etmesinin üzerine ortaya yeni talimatlar çıktı! Magazin Burada'nın haberine göre, Engin Polat'ın Dilan Polat'a "Konuşmayacaksın,telefon kullanmayacaksın,röportaj vermeyeceksin" diyerek telkinlerde bulunduğu ögrenildi.
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