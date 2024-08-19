Kendi Evine Gitmedi! Aylar Sonra Cezaevinden Çıkan Dilan Polat'ın Kalacağı Yer Belli Oldu!
Kendi Evine Gitmedi! Aylar Sonra Cezaevinden Çıkan Dilan Polat'ın Kalacağı Yer Belli Oldu!
Kaynak: https://x.com/ekoltvv/status/18256037...
Geçtiğimiz saatlerde tutuksuz yargılanma kararıyla 9 aydır kaldığı cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat'ın ilk adresi belli oldu! Ekol TV'nin özel haberine göre Dilan, evine gitmedi.
KAYNAK: Ekol TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4 Kasım'da kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan ve 9 aydır da cezaevinde olan Dilan Polat, birkaç saat önce tutuksuz yargılama kararıyla tahliye edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lüks arabasıyla cezaevinden çıkan Dilan'dan hamle de gecikmemişti üstelik. Çıktığı gibi eline telefonunu alan Dilan'dan 9 ay sonra gelen poz sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşmüştü.
Geçtiğimiz dakikalarda Ekol TV'nin özel haberine göre, Dilan Polat'ın soluğu nerede aldığı belli oldu.
Evine dönmesi beklenen Dilan Polat, sanıyoruz ki Engin'i de yok diye eve gitmeyi tercih etmedi. Çekmeköy'deki evi yerine ablası Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evinde kalmaya karar verdi.
Durumunun da hiç iyi olmadığı, sürekli ağladığı belirtildi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın