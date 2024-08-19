Kendi Evine Gitmedi! Aylar Sonra Cezaevinden Çıkan Dilan Polat'ın Kalacağı Yer Belli Oldu!

40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan Polat, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.