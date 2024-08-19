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Kendi Evine Gitmedi! Aylar Sonra Cezaevinden Çıkan Dilan Polat'ın Kalacağı Yer Belli Oldu!

Kendi Evine Gitmedi! Aylar Sonra Cezaevinden Çıkan Dilan Polat'ın Kalacağı Yer Belli Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 22:45

Geçtiğimiz saatlerde tutuksuz yargılanma kararıyla 9 aydır kaldığı cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat'ın ilk adresi belli oldu! Ekol TV'nin özel haberine göre Dilan, evine gitmedi.

KAYNAK: Ekol TV

Kaynak: https://x.com/ekoltvv/status/18256037...
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4 Kasım'da kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan ve 9 aydır da cezaevinde olan Dilan Polat, birkaç saat önce tutuksuz yargılama kararıyla tahliye edildi.

4 Kasım'da kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan ve 9 aydır da cezaevinde olan Dilan Polat, birkaç saat önce tutuksuz yargılama kararıyla tahliye edildi.

40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan Polat, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Kaçıranlar için kendisinin ağlayarak dışarıya adım attığı ilk anlardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Lüks arabasıyla cezaevinden çıkan Dilan'dan hamle de gecikmemişti üstelik. Çıktığı gibi eline telefonunu alan Dilan'dan 9 ay sonra gelen poz sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşmüştü.

Lüks arabasıyla cezaevinden çıkan Dilan'dan hamle de gecikmemişti üstelik. Çıktığı gibi eline telefonunu alan Dilan'dan 9 ay sonra gelen poz sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşmüştü.

O pozun ve tepkilerin detayları da burada:

Geçtiğimiz dakikalarda Ekol TV'nin özel haberine göre, Dilan Polat'ın soluğu nerede aldığı belli oldu.

Geçtiğimiz dakikalarda Ekol TV'nin özel haberine göre, Dilan Polat'ın soluğu nerede aldığı belli oldu.

Evine dönmesi beklenen Dilan Polat, sanıyoruz ki Engin'i de yok diye eve gitmeyi tercih etmedi. Çekmeköy'deki evi yerine ablası Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evinde kalmaya karar verdi.

Evine dönmesi beklenen Dilan Polat, sanıyoruz ki Engin'i de yok diye eve gitmeyi tercih etmedi. Çekmeköy'deki evi yerine ablası Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evinde kalmaya karar verdi.

Durumunun da hiç iyi olmadığı, sürekli ağladığı belirtildi...

Durumunun da hiç iyi olmadığı, sürekli ağladığı belirtildi...
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İşte o anlar:

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