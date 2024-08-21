Karar Çıktı: Oğlunu Nilüfer ve Kızının Kaçırdığını Söyleyen Deniz Uğur, Nilüfer'e Hak Hukuk Dersi Verdi!

Reha Muhtar evde kaza geçirip yoğun bakıma alındığından beri bitmek bilmeyen aile savaşı gündemin göbeğine oturmuştu. Eski eşi Deniz Uğur'un, öz oğlu Poyraz'ı Muhtar'ın diğer eski eşi Nilüfer'in kızıyla beraber kaçırdığı iddiasıyla başlayan konu geçtiğimiz dakikalarda kapandı. Mahkeme kararı çıktı, Poyraz'ın yerinin beklendiği üzere annesinin yanı olduğuna karar verildi.