Karar Çıktı: Oğlunu Nilüfer ve Kızının Kaçırdığını Söyleyen Deniz Uğur, Nilüfer'e Hak Hukuk Dersi Verdi!
Karar Çıktı: Oğlunu Nilüfer ve Kızının Kaçırdığını Söyleyen Deniz Uğur, Nilüfer'e Hak Hukuk Dersi Verdi!
Reha Muhtar evde kaza geçirip yoğun bakıma alındığından beri bitmek bilmeyen aile savaşı gündemin göbeğine oturmuştu. Eski eşi Deniz Uğur'un, öz oğlu Poyraz'ı Muhtar'ın diğer eski eşi Nilüfer'in kızıyla beraber kaçırdığı iddiasıyla başlayan konu geçtiğimiz dakikalarda kapandı. Mahkeme kararı çıktı, Poyraz'ın yerinin beklendiği üzere annesinin yanı olduğuna karar verildi.
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Evde geçirdiği kaza sonucu düşen ve beyin kanaması geçiren Reha Muhtar entübe edildikten sonra yoğun bakıma kaldırıldı ve durumu ciddiyetini hala koruyor. Fakat kendisi hastanedeyken ailesi arasında yaşanan kaos bir an olsun dinmiyor.
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Mutlaka denk gelmişsinizdir, her şey Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun'un "Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı, Deniz Uğur'un oğlunu kaçırdı" iddiasıyla başlamıştı.
Anne Deniz Uğur isyanını dile getirirken, Nilüfer ise konuya sanki hiçbir şey yaşanmamış da abartılıyormuş gibi yaklaşmayı seçti.
Akabinde Reha Muhtar'ın avukatından açıklama geldi ve Poyraz'ın sağlığının da keyfinin de yerinde olduğunun bilgisi verildi. Dahası, "çocuk annesini istemiyor bu daha önce de mahkemeye taşıdığımız bir detay" vurgusunda bulundu.
Geçtiğimiz saatlerde bir türlü sönmeyen olay hakkında önce Deniz Uğur'dan basın açıklaması geldi. Uğur, "Bundan kim sorumlu olacak? Bunu nasıl engelleyemediler? Benim çocuklarım zaten travmaların içindelerdi babalarının rahatsızlığı yüzünden. İki gündür şok geçiriyorum" açıklamasında bulunmuştu.
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Ardından Nilüfer'den de bir açıklama gelmişti. Oldukça sakin konuşan Nilüfer, "Merhaba sevgili takipçilerim... Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" demiş, "Ayşe Nazlı da ablası olarak onun dileğini yerine getirmiştir. Bu iftirayı edenler hakkında bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Birkaç dakika önce sanıyoruz ki nihayet konu kapandı. Deniz Uğur, mahkeme kararının çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
"Avukatım tarafından haber edilmiş bulunuyorum. Mahkeme, çocuğumun direkt olarak ve derhal bana teslim edilmesini emretti. Yani hukuk karar verdi, diyeceklerim bu kadar" açıklamasında bulunan Deniz Uğur, hukuktan dem vuran Nilüfer'e seslenmeyi de ihmal etmedi.
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